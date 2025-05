Les Nintendo 3DS audioguides du Louvre tirent leur révérence

C’est une page étonnante de l’histoire du musée du Louvre qui s’apprête à se tourner. En septembre 2025, les fameuses Nintendo 3DS servant d’audioguides (encore accessibles à l’heure actuelle) seront définitivement mises au placard. Une décision annoncée en catimini sur le site du musée, mais qui marque la fin d’une aventure aussi originale que symbolique, entamée il y a plus de dix ans.

Une console dans le temple de l’art

L’image prête à sourire : des visiteurs du plus grand musée du monde, marchant lentement sous les voûtes du Louvre, une console Nintendo en main. Et pourtant, ce dispositif fut tout sauf un gadget. En 2012, le Louvre remplaçait ses audioguides classiques par 5 000 consoles Nintendo 3DS, grâce à un partenariat inédit signé avec le géant japonais. L’objectif ? Rendre la culture plus accessible et ludique à travers une interface familière et intuitive, notamment pour les jeunes visiteurs.

La collaboration donna naissance à un logiciel dédié, le Nintendo 3DS Guide : Louvre. Développé avec soin, il proposait plus de 600 images d’œuvres d’art, 30 heures de commentaires audio rédigés par les conservateurs et historiens du musée, des vues 3D de sculptures emblématiques comme la Vénus de Milo, et même une navigation GPS dans les galeries. Une expérience immersive, bien avant que le terme ne devienne galvaudé.

Une vision pionnière du numérique au musée

Nintendo n’avait pas fait les choses à moitié. Le Louvre eut droit à son propre Nintendo Direct en 2013, dans lequel Shigeru Miyamoto et Satoru Iwata eux-mêmes présentaient le projet. Il était même possible de télécharger ce guide sur l’eShop et explorer le musée depuis chez soi. Une démarche en avance sur son temps, mêlant art, technologie et accessibilité, à une époque à laquelle la médiation numérique dans les musées balbutiait encore.

Cependant, avec la fermeture du shop 3DS et l’arrêt imminent des consoles au musée, c’est tout un pan de cette expérience immersive qui risque de devenir inaccessible. Les images d’œuvres, les heures de commentaires d’experts, et la possibilité d’explorer les trésors du Louvre ne seront plus abordables pour les joueurs. Une occasion unique d’allier culture et technologie s’éteint, laissant derrière elle une empreinte discrète mais marquante dans l’histoire de la médiation culturelle numérique.

On peut se consoler en se disant que cette visite virtuelle ne disparaîtra pas totalement. Fort heureusement, Nintendo avait commercialisé une version physique à l’époque. Mais comme souvent avec les trésors oubliés du jeu vidéo, cette édition est aujourd’hui devenue un véritable objet de collection. Sur eBay, elle se négocie entre 75 € sans boîte et jusqu’à 160 € en édition complète. Alors oui, le support physique aura permis de sauvegarder une trace de cette expérience, mais à ce prix-là, seuls les collectionneurs les plus motivés pourront encore en profiter.

Pourquoi ça s’arrête ?

« L’exploitation des consoles Nintendo New Nintendo 3DS s’achèvera en septembre 2025 pour laisser place à un nouvel audioguide. » Musée du Louvre, site officiel

Plusieurs raisons probables expliquent la fin de cette belle initiative. Tout d’abord, l’aspect logistique : les New Nintendo 3DS ne sont plus produites depuis 2020, et entre maintenance, réparations et renouvellement de matériel, garder un parc de 5 000 consoles opérationnelles constitue sans doute un défi complexe.

Ensuite, le monde a changé. Aujourd’hui, contrairement à 2012, la plupart des visiteurs disposent d’un smartphone et d’écouteurs. Il paraît logique que le musée cherche à proposer une alternative plus moderne, peut-être sous forme d’application mobile. Moins coûteuse, plus écologique et surtout évolutive, cette solution pourrait séduire un public toujours plus connecté.

Certes, ces bonnes vieilles 3DS éveillent toujours un brin de nostalgie chez les joueurs, mais force est de constater qu’elles ne sont plus vraiment à la pointe de la technologie. Si elles ont été un choix novateur à leur époque, ces consoles de plus d’une décennie peinent aujourd’hui à répondre aux attentes d’un musée aussi prestigieux. À une époque où les avancées technologiques se multiplient à une vitesse impressionnante, il devient de plus en plus difficile de maintenir un tel matériel, aussi unique soit-il, au service d’une institution qui se doit de rester à la pointe de l’innovation.

Un modèle qui laisse des traces

Même si le projet touche à sa fin, il restera comme un exemple inspirant de ce que peuvent faire les institutions culturelles quand elles osent sortir des sentiers battus. En s’associant avec Nintendo, le Louvre a prouvé qu’un musée multicentenaire pouvait dialoguer avec la modernité, non pas en la subissant, mais en la maîtrisant.

Jusqu’en septembre 2025, il sera encore possible d’expérimenter cette curieuse rencontre entre la Joconde et l’univers vidéoludique nippon. Après ? Mystère. L’avenir nous dira si le Louvre poursuivra sa collaboration avec Nintendo ou non, mais selon le site officiel, seule l’introduction « d’un nouvel audioguide » est mentionnée, sans davantage de précision.

Si l’expérience vous a échappé jusqu’ici, vous pouvez saisir cette ultime occasion : pour 6 euros durant votre visite, vous pourrez rejoindre les derniers privilégiés ayant vécu cette collaboration aussi insolite que mémorable entre Nintendo et le musée le plus emblématique du monde. Une véritable fusion entre l’univers du jeu vidéo et celui de l’art.