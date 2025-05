Nintendo – Chasse aux shovelwares !

Si vous êtes un peu curieux, qu’il vous est déjà arrivé de vous perdre sur l’eshop de votre Nintendo Switch, vous les avez forcément aperçus : des jeux, publiés à la pelle jusqu’à saturer l’application, avec des visuels peu inspirés, un gameplay inexistant, le tout à un prix dérisoire. Ces « shovelwares » sont désormais la cible de la nouvelle mise à jour de l’eshop.

Si Nintendo n’empêche pas leur publication, le constructeur souhaite au moins les rendre invisibles. Désormais, les classements de popularité de l’eshop se fonderont avant tout sur les revenus engrangés par les jeux plutôt que le nombre de copies vendues. Cela signifie qu’un jeu cher nécessitera moins de ventes qu’un jeu bon marché pour se hisser au plus haut du classement.

A l’origine du problème, une stratégie bien rodée de studios peu scrupuleux : sortir des jeux bâclés, le plus souvent plagiant un autre jeu bien plus populaire, et le publier en version numérique sur l’eshop de Nintendo à très bas prix. Avant cette nouvelle mise à jour, le classement de popularité se fondait sur le nombre de copies vendues, ces jeux bâclés étaient donc, paradoxalement, souvent mis en valeur malgré leur qualité médiocre. C’est un problème présent depuis déjà bien longtemps, les IA génératives comme Midjourney n’ont fait qu’amplifier le problème.

Cette nouvelle politique lancée par Nintendo ne règlera pas la pollution de la boutique en ligne en soi, cependant cela empêchera certainement une bonne partie du public de tomber dans le panneau. Une solution rustine, donc, qui n’empêchera pas la sortie de ces titres qui sont souvent à la limite de plagier d’autres licences connues. Non seulement la solution proposée est imparfaite, elle viendra en plus avec son propre lot de nouveaux problèmes.

Les shovelwares ne sont pas les seuls jeux à se vendre à petit prix : bon nombre de jeux indépendants profitent régulièrement de ce système de popularité à coup de jolies promotions. Avec ce nouveau système qui récompense avant tout l’argent généré par le jeu, il sera moins envisagé de réduire le prix des jeux indépendants, or, c’est souvent grâce à ces promotions que des petites pépites sont découvertes par un public plus général.

Pour autant, il est temps que Nintendo cherche (enfin !) à régler ce problème de pollution. La Switch 2 sort dans un mois, il serait embarrassant que de nouveaux utilisateurs se retrouvent inondés de jeux bâclés sur une nouvelle console, surtout au prix auquel elle est annoncée. Peut-être, regarder sous cet angle permet de mieux comprendre la démarche du constructeur : Nintendo ne s’est jamais réellement inquiété du problème des shovelwares, qui sont parfois supprimés s’ils sont suffisamment remarqués ou qu’ils se rapprochent trop d’une licence populaire.

Cette solution ne corrige pas le problème de fond, en crée d’autres pour les petits studios et récompense les titres les plus chers. Elle a tout d’une solution prise à la hâte, demandant le moindre effort. Une vraie solution aurait été de mettre un terme au laxisme de la plateforme quant aux arnaques, cependant, cela demande des moyens, de l’investissement et surtout, du temps.

Du temps que Nintendo n’a plus en abondance, s’il faut se débarrasser du problème à la sortie de la nouvelle console. Les shovelwares ne sont pas l’apanage de la firme du plombier. On en retrouve sur la majorité des boutiques numériques telles que Steam. Avec le nombre de jeux qui sortent chaque mois sur les plateformes, il est difficile d’imaginer mettre en place une modération humaine : en 2025, ce sont en moyenne deux cents jeux qui sont publiés chaque mois.

Plutôt que d’en interdire la création, Nintendo vise à rendre ces jeux invisibles, ce qui protègera (on l’espère !) les utilisateurs, mais ne dissuadera pas ceux qui publient ces jeux. A voir si cela sera suffisant, on ne peut cependant qu’espérer voir des punitions plus sévères pour ceux qui continueront d’abuser du système…