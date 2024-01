Culture JV – Les lieux incontournables de Paris

En attendant la création d’Odyssée, le futur musée du jeu vidéo parisien portée par le youtubeur Benoît Theveny, dont les portes devraient ouvrir en 2026 à Bussy-Saint-Georges (suite à une campagne de financement participatif qui a explosé les objectifs attendus), certains lieux de la capitale méritent l’attention de ceux qui voudraient peaufiner leur culture vidéoludique.

Pour dépasser le statut de simple loisir et asseoir sa place en tant qu’art à part entière, il est on ne peut plus profitable – et même indispensable – pour le jeu vidéo que ses différents acteurs puissent expliquer son fonctionnement, ouvrir à la réflexion les harcore gamers aussi bien que les néophytes, initier aux métiers et à la science derrière les œuvres, et prouver à notre président qu’il ne s’agit nullement ici d’une « intoxication » culturelle.

Si vous résidez à Paris, ou si vous êtes simplement de passage, voici une liste d’établissements dont l’investissement continu, et surtout le programme, valent le détour pour en apprendre plus sur notre média de cœur.

Le forum des images – Conférences et initiation aux médias

Ayant pour objectif de donner à voir l’image animée sous toutes ses formes, le forum des images mérite sa place au cœur de Paris !

L’établissement, qui fut un des premiers de la capitale à proposer des conférences sur le milieu du jeu vidéo, a même permis l’ouverture d’une école de création numérique gratuite pour les 12-18 ans, TUMO, qui permet aux adolescents de développer des compétences dans différents domaines du numérique (animation, jeu vidéo, design, modélisation 3D, programmation…).

Pour la saison 2023-2024, l’équipe de programmation a mis les bouchées doubles pour nous proposer des événements de qualité, de façon plus régulière, avec un tout nouveau programme de culture pop : POPUP!.

Sur le dernier trimestre, en dehors d’une séance de jeu interactive sur Immortality ou de celles organisées par l’assocation Playful, nous avons ainsi eu la chance d’y croiser Jordan Mechner, le créateur de Prince of Persia, venu présenter sa première bande dessinée; Gobert, jeune illustrateur et directeur artistique de Crown Gambits, qui aura initié les Video Game Masters, des masters class de création du jeu vidéo proposées par Marine Macq; ou encore Céline Sciamma, venue présenter les qualités cinématographiques d’un certain Wind Waker.

En janvier, nous vous recommandons chaudement deux rendez-vous : le Video Game Masters avec Cédric Peyravernay (character designer sur Dishonored, Diable 4, Dune: Awakening…) le 11/01, et une rencontre avec Amaury Campion (président du studio Gepetto) sur l’animation en VR le 18/01.

Indubitablement, ces initiatives éclectiques sont des occasions en or pour rencontrer des créateurs, accomplis ou méconnus, dans le confort d’un cinéma moderne au cadre intimiste.

La Cité des Sciences et son Espace jeu vidéo – Découvertes et ateliers vidéoludiques

Le forum des images n’a pas le monopole des Masterclass. Tim Schafer, Peter Molyneux, Michel Ancel et Olivier Derivière sont tous passés donner des conférences au même endroit à Paris : la cité des sciences et de l’industrie.

Au travers de son exposition permanente, l’e-lab – c’est le nom de l’espace jeu vidéo de l’établissement parisien – propose une nouvelle thématique chaque année. Mais en plus de celle-ci, la Cité des Sciences propose deux principaux rendez-vous avec des spécialistes du milieu.

Le premier est Focus jeu vidéo – organisé en partenariat avec Afrogameuses –, qui se déroule le dernier samedi de chaque mois, et propose de détailler à chaque fois un thème spécifique de la culture JV : métiers, usages, impact sociétal… Nos confrères d’Origami, Gautoz et Héloïse Linossier, y étaient d’ailleurs la semaine dernière pour faire le bilan sur l’année 2023.

Le second est Jeu vidéo au féminin, un événement annuel et permet de rencontrer et d’échanger avec des femmes travaillent dans le secteur vidéoludique (level designer, joueuse professionnelle, community manager, streameuses…). En 2023, la quatrième édition s’intéressait aux secteurs de l’édition et de la communication, et à ses métiers souvent mal connus ou peu mis en avant, notamment au travers d’ateliers pratiques d’initiation.

Vous pouvez retrouver des le programme et les replays de tous ces événements dédiée à la culture et la science vidéoludique sur le site web de la Cité des Sciences.

La Gaîté Lyrique – Déchiffrer les technologies du numérique

Initialement salle de spectacle, la Gaîté Lyrique est depuis 2011 devenue un centre culturel de Paris dédié aux arts numériques, où se déroule de nombreux événements permettant de découvrir les nouvelles technologies, sous leurs multiples formes artistiques.

Outre les concerts et autres performances, l’endroit a aussi pour vocation de faire comprendre les enjeux derrière les dernières inventions (les NFT par exemple), en permettant des débats critiques ouverts aux scientifiques comme aux artistes, toujours avec une vision pédagogique.

De façon plus ponctuelle que les deux lieux précédents, la Gaîté Lyrique propose des conférences sur le milieu du jeu vidéo, et même des Game Jam. L’émission Jour de Play (Arte), animée par QuineApple, y a d’ailleurs élu domicile pour les derniers épisodes de sa quatrième saison, permettant à un public réduit de profiter des échanges plus qu’intéressants de steameurs JV français que l’on apprécie (Julie Le Baron, Gautoz, DamDam, MisterMV…).

Vous pourrez retrouver les différents replay de ces émissions sur cette page d’Arte.

Et tant de bibliothèques !

Qui a dit que vous ne trouveriez que des livres dans des bibliothèques ?

Désormais, vous pouvez également y emprunter des films, des instruments de musique, et même des jeux de société et des jeux vidéo (ainsi que des consoles !).

Vous pourrez également y trouver des activités allant de la création de jeux vidéo dans différents langages, à des tournois de Mario Kart, Just Dance ou Super Smash. Avec un réseau de plusieurs dizaines de bibliothèques, il y en a quasiment tous les weekends, et ils sont ouverts à tous !

Le site de la ville de Paris liste la plupart des activités et des événements pour développer votre culture vidéoludique dans la capitale. Si vous souhaitez mettre votre niveau à l’épreuve le temps de quelques battles, vous risquez d’être surpris du skill des nouveaux rats de bibliothèques…