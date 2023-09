Le Forum des images démarre sa nouvelle saison avec du JV

Pour ceux et celles qui ne connaitraient pas encore l’endroit, le Forum des images est un lieu culturel au cœur de Paris célébrant l’image sous toutes ses formes, et notamment au travers du jeu vidéo (même s’il est plus connu des cinéphiles pour l’opportunité qu’il donne de voir des films qui ne sont plus diffusés depuis bien longtemps).

Incluant depuis 2018 d’une école de création numérique gratuite à destination des 12-18 ans, TUMO, le Forum des images est depuis de nombreuses années un lieu d’échanges – artistiques, scientifiques, et surtout amusants – sur le monde vidéoludique, au même titre que la Gaîté Lyrique (où se déroulera la prochaine émission d’ARTE Jour de Play).

Cette année, c’est par la performance musicale et vidéoludique « Game Concert : Parallel Play », d’Isabelle Moricheau et Simon Le Gloan, que la nouvelle saison du Forum a débuté, avec une mise à l’honneur de Cuphead.

La compositrice donne le ton sur une succession de jeux projetés simultanément sur deux écrans, dont les thèmes résonnent avec les timbres de ses créations. Au travers de quatre tableaux et huit jeux (allant de Slowroads.io à Horizon Zero Dawn), le gamer devenu spectateur découvre des univers pas forcément connus sous un nouveau jour.

Le jeu tient alors plus de la mise en scène que de l’amusement, et donne à voir ces créations autrement : détachés de nos manettes, sans les stimuli tactiles et sonores habituels et en suivant le rythme des compositions, on prend le temps d’observer ces jeux plus en détails, à délaisser le gameplay pour mieux apprécier l’univers qu’il nous est donné à voir et toute sa poésie.

Sans contestes, 2023 fut une belle année pour le jeu vidéo en termes de créations. Il est d’autant plus appréciable en cette rentrée de constater, malgré tous les déboires de la presse spécialisée, que les organismes culturels lui cèdent les projecteurs et reconnaissent désormais ce média comme digne d’être mis en avant. Le dixième art, même décrié, semble finalement s’imposer sur la scène publique, et cela présage du meilleur pour les années à venir.