NieR Replicant – Du contenu supplémentaire gratuit dès la sortie pour tous

Alors que NieR Replicant se prépare à débarquer le 22 avril prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via Steam), Square Enix a annoncé l’arrivée dès le lancement du jeu de contenus bonus surprise qui seront disponibles pour tous les joueurs, et non pas uniquement à ceux qui ont précommandé le jeu ou qui ont une version autre que standard.

Tout d’abord, les joueurs les plus acharnés du NieR original et surtout ceux qui ont pu s’essayer à la version japonaise du jeu, se souviennent certainement du contenu téléchargeable appelé 15 Nightmares. Il s’agissait là de donjons optionnels à la difficulté franchement relevée et qui vont donc revenir ici directement intégrés au jeu de base sous le nom de Monde des vaisseaux vacants. Ils permettront de remporter différentes récompenses uniques comme les tenues Kabuki et Samouraï. Petite particularité, l’une ou l’autre des tenues donne accès à une option permettant de donner à nos balles la célèbre tête d’Emil, nul doute que de notre côté on va l’activer, cette option.

Ensuite, place à l’épisode additionnel appelé la Sirène. Bon, encore une fois les connaisseurs du jeu original ne vont pas être dépaysés, puisqu’il s’agit en fait d’une histoire connue qui nous était contée dans NieR, mais n’était pas jouable et elle le sera donc ici. Il y est question d’une épave, d’une petite fille et d’un bon gros boss comme on les aime à la conclusion de tout cela.

Par ailleurs, surement conscient de la renommée de NieR Automata, Square Enix va apporter dans Replicant du contenu en rapport avec ce somptueux jeu dont nous ne pouvons nous arrêter de faire l’éloge. Cela commence par des tenues et armes 4 YoRHa qui pourront être téléchargées dès la sortie du jeu, jusqu’à la présence d’acteurs qui avaient officié sur Automata, en passant par la présence de morceaux musicaux qui pourront être intégrés dans Replicant une fois le jeu une première fois bouclé.

Voilà qui devrait très franchement plaire aux fans, d’autant plus que tous ces ajouts seront gratuits pour tous, rappelons-le. Voici d’ailleurs un trailer nous donnant un aperçu de tout ce que l’on vient de vous rapporter. Quant à nous, on vous donne rendez-vous très prochainement dans nos colonnes pour notre test de NieR Replicant.