Neva – Vous reprendrez bien un peu de poésie ?

Annoncé lors du Playstation Showcase en mai dernier, Neva est le prochain jeu issu de la collaboration entre Nomada Studio et Devolver Digital. Nomada est un petit studio indépendant barcelonnais qui avait enchanté les rétines de nombreux joueurs avec Gris en 2018. Il est clair que les trois barcelonais Adrián Cuevas, Roger Mendoza et l’artiste Conrad Roset veulent pérenniser l’identité de leur studio vers une image minimaliste, poétique et contemplative. Avec une sortie prévue pour 2024, les plus fébriles d’entre nous devront prendre leur mal en patience, pour patienter, quelques minutes suspendues du dit trailer :

Pour les anciens joueurs de Gris, quelques thématiques semblent faire écho dans ce nouveau jeu du studio hispanique. La thématique du deuil, si prégnante (on rappelle que le level design était basé sur la courbe du deuil) fait son apparition dans les toutes premières secondes du trailer avec une nature mise en danger. On notera avec plaisir de grosses ressemblances avec Princesse Mononoké (esprit de la forêt combatif, personnage féminin tout aussi porté vers le combat, mal visqueux et rampant allégorisant la pollution).

Concernant les attributs de l’héroïne, Alba, on aperçoit tout de suite une arme qui laisse penser qu’une partie combat sera certainement plus présente que dans le précédent jeu. Même si les combats peuvent apporter un rythme plus dantesque au jeu, on espère tout de même qu’il n’enlèvera rien à la contemplation qui avait tant plu avec Gris. Ce qui interpelle surtout, c’est la présence cette fois-ci d’un autre personnage, le louveteau. L’avancée dans le jeu onirique de Nomada se fera donc désormais à deux et non plus en solitaire. Cette nouveauté annonce donc clairement une narration beaucoup moins porté sur l’environnement mais plus sur la relation entre les deux personnages.

Quand la recette est bonne, on ne la change pas ! On suppose que les séquences de plateforming et de puzzles seront toujours de mises, avec l’allié d’Alba, on peut se demander si les séquences de puzzles et d’énigmes ne seront pas inspirées d’un Last Guardian pour plus d’interactivité avec une narration qui est très certainement vouée au tragique (séparation en raison de l’identité, du mal qui gangrène le monde) Bref, Neva, avec ses thématiques dans l’ère du temps (écologie, acceptation des différences) s’annonce comme un jeu qui donnera encore plus de matière aux passionnés du jeu vidéo pour défendre le 10ème art !