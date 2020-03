Neon City Riders – Un patch arrive pour le rendre plus accessible

Certains de nos griefs envers Neon City Riders vont s’envoler.

Quelques jours à peine après la parution de notre test de Neon City Riders, que vous retrouverez en fin d’article, voici que son concepteur se fend d’un patch correctif qui pourrait bien rectifier certains des petits soucis que nous avions pu lui reprocher, car même si sur la longueur le jeu se révélait de plus en plus plaisant et jouissif, les débuts étaient particulièrement punitifs et ne donnaient guère envie d’aller plus loin. Les autres joueurs se sont-ils plaints des mêmes failles, et le studio nous a-t-il entendus ? Allons voir tout cela.

Dans son communiqué à ses joueurs, le développeur déclare que sa “première priorité est que le plus grand nombre de joueurs possible puisse savourer l’aventure sans se sentir perdus ou frustrés“. Une phrase qui répertorie deux de nos remarques négatives les plus importantes dans une annonce de patch correctif, ça commence à sentir bon.

Voyons un peu ce qu’on nous propose pour l’aspect “perdu”. Nous vous expliquions dans notre test que la carte était certes présente, mais plutôt absconse, et que l’on se retrouvait souvent, surtout en début de jeu, un peu paumé sans trop savoir où aller ensuite. Le patch à venir incorporera au jeu un nouveau PNJ appelé Cypher Kid, auprès duquel vous pourrez acheter des cartes un peu plus détaillées de chaque quartier, avec des points d’intérêt et des indices quant à la route à suivre pour atteindre votre objectif principal. Et ça, c’est déjà une belle épine dans le pied qui se retire.

Quant à l’aspect “frustration”, sachez que les quartiers auront été remaniés afin d’être moins labyrinthiques, avec un challenge ennemi amoindri (merci bien) et des casse-têtes moins rageants. Enfin, autre aspect déplaisant que nous avions évoqué, les clignotements intempestifs qui nous ruinaient la vue, surtout pour lire les texte mais aussi tout au fil du jeu. Vous aurez à présent l’option de soit les conserver, soit les supprimer. Enfin, certains ennemis un peu trop balaises verront leur trop grande puissance revue à la baisse.

Tout ceci est juste parfait. Le développeur aura su entendre les complaintes de ses joueurs et proposer la solution pour rendre ce jeu encore meilleur qu’il ne l’est. Merci à lui, on ne peut pas dire que ce soit toujours le cas. Ce patch s’installera automatiquement sur Steam à la fin de cette semaine, et première ou seconde semaine d’avril (selon la machine concernée) sur consoles.