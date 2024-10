NCSoft amorce une restructuration et annule Project M

C’est un énième bouleversement au sein d’une entreprise de l’industrie. Et cette fois-ci, c’est au tour du développeur et éditeur coréen NCSoft de traverser « la tempête ». Plus tôt dans la semaine, la société a en effet déclaré devoir faire face à un remaniement de taille, la conduisant ainsi à procéder à des licenciements et à l’abandon de projets.

Le motif d’une telle entreprise : l’urgence financière. Il semble effectivement que NCSoft fasse actuellement fasse à quelques difficultés qui la contraindrait à resserrer davantage son activité. En tout cas, c’est la raison formulé par les PDG de la firme Taek-Jin Kim et Byung-Moo Park via un communiqué transmis à Yonhap (et traduit par IGN) :

« En raison de la concentration de la plupart des effectifs et des fonctions au siège, les résultats financiers ont continué à se détériorer et nous risquons de devenir une entreprise chroniquement déficitaire. »

Dès lors, en plus des licenciements susmentionnés, NCSoft est poussé à revoir ses priorités. Des priorités qui tourneront désormais autour de quatre filiales, dont la mise en place est prévue pour le premier février 2025. Et quand trois de ces dernières (appelées studio X, Y et Z) seront destinés à la productions de produits vidéoludiques , le quatrième aura un autre objectif : œuvrer au développement des technologies centrées sur l’IA et assurera « l’expansion marketing ».

L’autre mesure essentielle annoncée par l’entreprise concerne l’annulation de plusieurs jeux mentionnés en début d’article. Des jeux dont l’on ne sait absolument rien, à l’exception d’un seul qui a déjà pu avoir droit à sa révélation il y a quelque temps. Ce titre, c’est le dénommé Project M qui avait fait une certaine sensation lors de sa présentation, bluffant notamment par ses graphismes alléchants.

Aussi, à travers ses premières images, l’œuvre semblait disposer de tous les éléments nécessaires pour attirer les amateurs des œuvres de Quantic Dream, Project M ayant fait montre de ressemblances plus que frappantes avec des titres comme Heavy Rain ou Detroit : Become Human. Et, peut-être y avait-il un peu trop de similarités… Toujours est-il qu’il n’a (apparemment) pas été jugé indispensable pour NCSoft, qui (après plusieurs mois de silence à son propos et une dernière vidéo datant de novembre 2023) a donc décidé de s’en séparer.

Par ailleurs, NCSoft met également fin à son titre multijoueur Battle Crush. La société coréenne tient visiblement à se concentrer sur trois titres particulièrement : le MMO Throne and Liberty (sorti en septembre dernier) ainsi que les titres à venir que sont Tactan et Project LLL. Trois jeux qui reviendront ainsi à chacune des trois filiales annoncées par la firme.