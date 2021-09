Naughty Dog toujours dans la course des jeux solos

Nous sommes en 2021, tout le paysage vidéoludique est occupée par le multi ? Tout ? Non, un studio d’irréductible développeurs appelé Naughty Dog résiste encore et toujours. Si on s’attarde un minimum sur les différentes conférences qui se sont succédées ces derniers mois ou même l’actualité du jeu vidéo il est difficile de ne pas se rendre compte qu’une tendance semble se démarquer de plus en plus. La mode du battle royale perdure et pour cela il faudra remercier très chaleureusement (ou pas) Fortnite qui a clairement le vent en poupe et ce depuis 2017.

Dans le même temps, les Dogs semblent ne pas vouloir lâcher ses licences favorites. Rappelons qu’à la base nous avions eu droit à la mascotte Crash Bandicoot. Puis les développeurs se sont tournés vers des jeux disons plus narratifs et mieux scénarisés. Difficile de ne pas parler de The Last of Us et d’Uncharted. Il semblerait qu’un jeu multi soit malgré tout dans les tuyaux, ce qui ne veut pour autant pas dire que le studio abandonnera les jeux solos, bien au contraire !

Neil Druckmann et Evan Wells ont répondu à quelques questions de nos collègues gameinformer et voici une affirmation qui pourrait bien rassurer les joueuses et joueurs (traduction libre)

C’est en quelque sorte dans notre ADN de raconter ces histoires. Je pense que cela va continuer. Les expériences solo nous sont proches et chères. C’est ce qui a attiré beaucoup de gens vers Naughty Dog, et c’est ce qui les inspire, alors je pense que nous allons continuer aussi longtemps que nous le pourrons.

Il faut savoir que les Méchants Chiens sont également en passe de développer de nouvelles IP même si Nath, Ellie et Abby resteront toujours des personnages chers à leur cœur. En ce qui nous concerne Naughty Dog est véritablement le studio qui rassure nos cœurs de vieux gamers. Nous sommes pour le moins inquiet de la tournure que prendra l’industrie JV quand on voit déjà les free-to-play et jeux multi-only qui se propagent à vitesse grand V.