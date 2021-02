Mundaun – Focus sur le jeu d’horreur suisse inspiré du folklore alpin

Des jeux d’horreur indépendants, il doit bien en sortir des centaines chaque année, notamment grâce au financement participatif ou à la facilité déconcertante avec laquelle on peut sortir un jeu sur Steam aujourd’hui, aussi mauvais et sans intérêt soit-il. Cependant, on n’est jamais non plus à l’abri d’une bonne, voire d’une très bonne surprise, et Mundaun a très clairement le potentiel pour en être une.

Alors, qu’est-ce que Mundaun ? Il s’agit d’un jeu d’horreur développé par le minuscule studio suisse Hidden Fields ne possédant qu’un seul programmeur, le dessinateur Michel Ziegler, et édité par la boîte indépendante MWM Interactive. Sa particularité première est qu’il est entièrement réalisé au crayon, ce qui lui confère une atmosphère et une direction artistique atypiques et réellement emballantes.

Son processus de création est d’ailleurs, sans être inédit, véritablement intéressant à découvrir. Un petit making-of réalisé autour de cela a même été réalisé pour que nous autres, joueurs, journalistes ou simples curieux, puissions comprendre comment le dessinateur a pu atteindre le résultat que l’on connaît aujourd’hui. Croyez-nous, cela vaut bien plus de deux minutes de votre temps.

Le titre s’inspire de légendes et mythes des Alpes suisses et nous entraîne dans une sorte de conte horrifique dans lequel ces légendes et notre réalité entrent en collision. L’histoire tourne autour d’une entité malveillante et séculaire qui habite une vallée sombre et isolée des Alpes et que nous autres, joueurs, devrons aller confronter pour faire la lumière sur les tragiques événements ayant entraîné la mort de notre grand-père.

Pour ce faire, nous serons amenés à traverser de nombreux endroits sombres et inquiétants à pied ou en traineau, tout en affrontant d’étranges créatures malfaisantes. Nous découvrirons aussi la petite bourgade de Mundaun donc, peuplée par d’étranges habitants qui semblent comme affectés par un mal les rendant assez atypiques et mystérieux.

Les mécaniques de jeu dévoilées seront, à ce que l’on en sait, assez classiques dans l’ensemble. Il y aura des puzzles à résoudre par exemple, on pourra aussi utiliser des armes et une gestion de la peur sera présente. À la manière d’un Amnesia, Mundaun propose un simili système de santé mentale basé sur la peur que ressent le personnage que l’on incarne. Plus on est effrayé et plus on avance lentement.

Une composante qu’il faudra prendre en compte lors de notre exploration de bâtisses abandonnées et de larges étendues enneigées et boisées que nous serons amenés à traverser. Jouable à la première personne et proposant un monde ouvert montagneux, le jeu compte alors sur son originalité pour sortir du lot et apporter un peu de dépaysement à un genre qui en manque parfois beaucoup.

Il se pourrait bien qu’il y parvienne et nous ne pouvons que vous encourager à suivre les journaux de développement qui sont régulièrement mis en ligne sur la chaîne YouTube officielle du titre. Le dernier en date nous en apprend d’ailleurs plus sur un hôtel abandonné réel qui a inspiré Michel Ziegler dans la conception de celui qu’il a créé pour Mundaun. Le dessinateur dit d’ailleurs s’être fortement inspiré de Shining pour la création de celui-ci.

Pour la petite histoire, sachez que la commune de Mundaun existe réellement ou plutôt a existé. Elle fut créée en 2009 et fusionnée en 2016 avec la commune de Obersaxen pour devenir Obersaxen Mundaun. Ziegler s’est donc très fortement inspiré de ce lieu pour dessiner sa vision du village, s’inspirant de l’hôtel donc, mais aussi des paysages alentour, des habitations ou encore de la chapelle.

Le jeu est annoncé pour le 16 mars prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (via Steam et l’Epic Games Store), Nintendo Switch, ainsi que sur les consoles d’ancienne génération. Le titre sera d’ailleurs traduit intégralement en français, ce qui est une bonne nouvelle. Aussi, nous ne manquerons pas de vous en reparler prochainement tant le projet est prometteur.