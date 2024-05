MultiVersus – Opération réconciliation à une semaine de la sortie ?

Dans quelques jours, MultiVersus sera de retour. Et le contexte autour du jeu reste toujours aussi flou. Vraie évolution ou simple relance de la prétendue bêta de 2022 avec de nouveaux personnages, l’heure est au questionnement à la fois pour la presse et les joueurs.

Mais quelques nouveaux détails ont récemment été donné par le studio Player First Games et l’éditeur Warner. Bros Games. Dans un post sur le site officiel du jeu, on en apprend plus sur le futur pass de saison, un procédé très à la mode dans les jeux online, et sur les différents types de monnaies qui seront utilisées dans la nouvelle mouture de MultiVersus.

À quelques jours de la sortie du titre sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series, le communiqué annonce finalement peu de choses et semble plus destiné à lancer une opération réconciliation avec le public. Pour ceux qui seraient passés à côté du tumultueux passé de MultiVersus, rappelons simplement que de nombreux joueurs s’étaient retrouvés floués après avoir acheté du contenu in-game devenu inutilisable après la disparition sans crier gare du titre.

Jusqu’alors, aucune solution n’avait été proposée, mais la porte commencerait enfin à s’ouvrir. Ainsi, tous les joueurs ayant participé à la (soit-disant) bêta entre 2022 et 2023 bénéficieront d’un pass premium gratuit pour la saison une qui débutera le 28 mai, à condition de se connecter aux serveurs avant le 11 juin. Pour le moment, difficile de connaitre la valeur du cadeau fait par Player First Games à ceux qui les suivent depuis le début, le prix du pass n’ayant pas été officialisé.

La saison du pass durera huit semaines et mettra en avant Jason, issu du film Vendredi 13. Le personnage sera donc immédiatement jouable dès le lancement pour les anciens. Enfin, concernant les achats in-game, il sera officiellement possible d’utiliser l’argent virtuel remporté par le passé dans le nouveau MultiVersus. Chaque joueur de retour recevra également des éléments cosmétiques pour le jeu. Par contre, toujours pas de solution apportée à ceux qui pendant plus d’un an ont perdu l’accès au jeu alors qu’ils avaient dépensé de l’argent bien réel.

Depuis quelques semaines, nous avons donc eu droit à la présentation de nouveaux personnages jouables et aujourd’hui à celle de la première saison. Un pass gratuit sera-t-il suffisant pour re-fidéliser une fanbase qui était ressortie bien refroidie de sa première expérience de jeu ? Rien n’est moins sûr, d’autant que le nombre de joueurs en simultané sur les serveurs du jeu avait commencé à dégringoler bien avant les grosses fautes de communication du studio et de Warner. L’attente ne sera plus très longue. Dans moins d’une semaine, on devrait savoir si MultiVersus a réussi sa rédemption, ou si son séjour au purgatoire va continuer.