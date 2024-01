Top 4 des jeux massivement multijoueurs à venir pour 2024

Aujourd’hui, nous allons vous parler de quatre projets multijoueurs au grande ambition attendus pour l’année 2024.

The Quinfall

The Quinfall est un MMORPG à venir qui se targue d’avoir le plus grand monde ouvert jamais façonné. Le jeu est en cours de développement par une société peu connue appelée Vawraek Technology. Il est divisé en différents biomes et les développeurs ont partagé des villes sous l’eau, sous terre et dans les montagnes. De plus, les saisons et les conditions météorologiques affectent les joueurs, la faune et même les objets. Le jeu propose également des mécanismes d’inondation qui peuvent rendre certaines zones inaccessibles aux joueurs dans certaines régions. D’ailleurs, les joueurs pourront prendre de l’avance. Comme pour le casino bonus, les artefacts locaux augmentent les chances de gagner.

Warhammer 40K: Space Marine 2

Le moment est venu pour le second volet tant attendu de la suite. Nous espérons simplement que les éléments coopératifs ne poseront pas de problème dans la version finale, que vous utilisiez ou non cette fonctionnalité. Il est difficile de refuser un jeu dans lequel on peut ressentir la joie primitive de tuer des hordes d’ennemis avec des lames massives et des canons puissants, le tout dans une armure gigantesque. Si c’est ce que vous attendez de ce jeu, vous vous amuserez aussi bien en mode solo qu’en mode coopératif.

Outpost: Infinity Siege

Il s’agit d’un mélange intéressant de stratégie tactique en temps réel et de jeu de tir à la première personne, deux genres complètement différents qui s’adressent à des publics différents, mais qui semblent s’accorder assez bien. L’action passe d’un type de jeu à l’autre sans le moindre accroc, ce qui rend cette combinaison de genres géniale.

Le jeu se déroule dans un monde de science-fiction sans nom dans lequel les joueurs doivent gérer un avant-poste mobile. La gestion passe bien évidemment par la défense leur base contre les forces ennemies, sans oublier la partie exploration des territoires inexplorés dans le cadre d’une grande quête visant à faire reculer l’opposition.

Il s’agit d’une narration plutôt éparse, qui suffit à vous plonger dans l’action. Le développeur ne gaspille pas ses ressources les plus importantes pour une histoire qui n’intéresse que peu de joueurs. En tout cas, c’est un signe positif que Team Ranger sait que l’épine dorsale de son jeu est la boucle de combat unique et qu’il essaie de doubler les mécanismes de base et de les polir au maximum.

En conclusion, Outpost: Infinity Siege semble être un jeu frais dans une industrie qui s’appuie trop sur la répétition de vieilles formules dans le but d’augmenter les profits et de minimiser les risques. L’équipe semble avoir fait un excellent travail pour réaliser le potentiel de ce mélange des genres.

Ashfall

Ashfall est un MMORPG à venir, publié par NetEase et développé par Legendary Star Studio. Le jeu propose un cadre post-apocalyptique qui promet un système météorologique dynamique, une exploration à la Fallout et bien d’autres choses encore. Ashfall est annoncé comme un jeu gratuit. Ce qui est alarmant, c’est le conflit entre Legendary Star Studio et Liithos, les problèmes de monétisation et les bandes-annonces approximatives.

Le gameplay montré jusqu’à présent ne prouve pas qu’il s’agit d’un MMORPG, même si les développeurs l’annoncent comme tel. Ashfall n’est pas tant un monde ouvert, au sens strict du terme, qu’un ensemble de niveaux basés sur un bac à sable.

(Article en collaboration avec Gitpa.org)