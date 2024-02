Mother 3 – L’Occident toujours privé du portage du jeu

Plus connu chez nous sous le nom d’EarthBound, Mother est une saga de RPG japonais rattachée aux consoles de Nintendo et qui a historiquement toujours eu du mal à paraître chez nous. Une erreur, évidemment, puisque ces jeux sont aujourd’hui cultes, reconnus par la critique pour leur écriture absurde ancrée dans une époque contemporaine.

Pourtant, le public occidental n’est pas totalement étranger à la licence. En effet, tout le monde connaît aujourd’hui ses protagonistes, Ness et Lucas, puisque ce sont des personnages jouables dans la série Super Smah Bros. Au vu de cette popularité accrue, l’erreur qu’a été de ne pas sortir ces œuvres sur notre territoire a été partiellement corrigée quand le premier épisode (EarthBound Beginnings chez nous) et le second (Earthbound) ont chacun trouvé leur voie en France et de fait, leur traduction.

Il ne restait plus qu’à attendre le non moins renommé Mother 3, l’épisode qui met Lucas à l’honneur, et nous nous attendions pour cela à une sortie sur le service d’émulation disponible avec l’abonnement Nintendo Switch online. Nous n’étions pas loin de la réalité, puisque le titre va effectivement sortir sur ce service, mais uniquement au Japon… Une décision pour le moins étrange, a fortiori contestable, car il est toujours important de rendre tout bien culturel disponible pour le plus grand nombre, d’autant plus pour des jeux qui ont acquis le statut de classiques.

Nous croyions à tort que Nintendo ne s’embarrassait plus de cette logique désuète de jeux inadaptés à l’Occident alors que Mother 1 et 2 nous ont été rendus accessibles, tout cela pour finalement décider de ne pas conclure la série. C’est un choix d’autant plus incompréhensible que, quand bien même le public visé par Mother 3 est de niche, les joueurs intéressés auront moins de raisons de s’abonner au service de Nintendo pour lui préférer une émulation à la légalité plus floue. Comment leur en vouloir ? Des amateurs sur internet s’esquintent à proposer ce que la firme japonaise refuse de nous offrir. De très bonnes traductions sont gratuitement disponibles sur internet, facilement accessibles, et il est étonnant de voir que Nintendo préfère laisser le champ libre à ces pratiques au vu de sa politique agressive vis-à-vis de la propriété intellectuelle.

Nous espérons de fait que la décision de Nintendo n’est que temporaire, en attendant qu’une traduction, a minima anglaise, soit terminée. Pour le moment, le public occidental peut se consoler avec la parution sur le service de certains jeux de Rare moins connus que les Donkey Kong Country, comme Killer Instinct ou encore Battletoads in Battlemaniacs.