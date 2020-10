Mortal Kombat 11 joue les Expendables du jeu vidéo

Alors que le Kombat Pack avait fini de livrer tous ses personnages supplémentaires, voilà qu’on entend à nouveau parler de Mortal Kombat 11, qui se prépare à agrandir encore son roster avec un Kombat Pack 2. Et vu le casting, le jeu semble plus que jamais avoir l’ambition d’assumer le rôle de l’Expendables du jeu vidéo.

En effet, le jeu a déjà reçu plusieurs héros vieillissants (mais toujours cools !), transfuges des années 80 et 90, tels que Robocop et Terminator. Ash, de Evil Dead a longtemps été sujet de rumeurs, mais ne figure toujours pas casting du jeu. Cependant, le nouveau pack de personnages inaugurant le Kombat Pack 2 nous fait une belle surprise.

Ainsi, aux côtés de Mileena et Rain, deux personnages de l’univers MK, c’est Rambo lui-même qui rejoint les kombattants ! Et d’après les quelques secondes où on l’aperçoit dans le nouveau trailer que nous relayons ci-dessous, la modélisation du personnage semble assez réussie. Allez, plus que Bruce Willis en John McLane pour le prochain pack, et on sera au complet pour s’affronter dans une arène aux couleurs d’un vidéo-club !

Ces trois nouveaux personnages seront inclus dans l’édition Mortal Kombat 11 Ultimate qui arrive, et qui comprendra aussi le jeu de base, le premier Kombat Pack (avec Spawn, le T-800, Joker…) et l’extension Aftermath. Pour les possesseurs de l’édition précédente du jeu, les Mileena, Rain et Rambo seront accessible via un DLC payant.

Mais ce n’est pas tout. Mortal Kombat 11 se fait tout beau pour la sortie de la next gen, et tous les possesseurs du jeu, version Ultimate ou non, pourront upgrader gratuitement vers les versions Playstation 5 ou Xbox Series X/S du jeu.

– Il était une fin sanglante !”]

Enfin, le jeu sera aussi cross-play et cross-gen, les joueurs PlayStation 4 seront ainsi en mesure d’affronter des joueurs qui sont sur Xbox Series X. Un cross-play dont sont néanmoins exclus les joueurs PC, Stadia et Switch.

Mortal Kombat 11 Ultimate sera disponible le 17 novembre, tout comme le nouveau Kombat Pack et l’ensemble des fonctionnalités décrites ci-dessus.