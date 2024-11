La mélodie de la vallée des Moomins – Un DLC tout doux en approche

Le joli jeu Mumrik : La mélodie de la vallée des Moomins nous avait séduits lors de sa sortie en mars dernier. Adapté de l’univers de l’autrice finlandaise Tove Jansson, le titre nous embarquait dans une aventure musicale tout en douceur, avec ses graphismes à l’aquarelle et son ode à la nature. On apprend aujourd’hui que le jeu aura bientôt droit à son premier vrai DLC, ainsi que quelques surprises !

Mumrik : La mélodie de la vallée des Moomins avait déjà quelques contenus téléchargeables, mais il s’agissait uniquement d’ajouts cosmétiques. L’éditeur Raw Fury et le développeur Hyper Games viennent d’annoncer la sortie de « Fuddler’s Courtship », un DLC qui nous proposera une nouvelle aventure pour Moomin et ses amis. L’automne est là, et les habitants de la vallée décident de camper dans la forêt avant l’arrivée de l’hiver. Alors qu’ils commencent à préparer des provisions et à explorer les environs, Mumrik et Moomin font la connaissance d’un nouvel ami, qui besoin d’aide pour déclarer son amour à l’élue de son cœur.

Fuddler est un personnage moins connu de l’œuvre de Tove Jansson, n’apparaissant que dans deux comic-strips sur les soixante-treize publiés. Un choix surprenant pour un DLC, mais c’est aussi plaisant de constater que l’équipe ne se repose pas sur la facilité, et cherche à faire découvrir des histoires peut-être un peu oubliées à un plus large public.

Si l’on n’a pas encore de date de sortie précise pour « Fuddler’s Courtship » (ou de titre en français), la vidéo d’annonce se termine néanmoins sur une bonne surprise : le DLC sera disponible sur toutes les consoles ! Alors que Mumrik : La mélodie de la vallée des Moomins n’est sorti initialement que sur PC et Switch, c’est bientôt au tour des joueurs PlayStation et Xbox de profiter du monde tout doux de Tove Jansson.

Autre surprise : on apprend que le jeu sur Switch a désormais droit à une version physique, et qu’une édition Deluxe sortira le 20 décembre prochain. Cette dernière contiendra évidemment Mumrik : La mélodie de la vallée des Moomins en boîte, mais aussi un artbook, un pin’s, des porte-clefs, des autocollants, et d’autres goodies. L’occasion d’offrir un beau cadeau aux fans de Moomin pour les fêtes.