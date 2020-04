Monochrome World – La pluie apportera de la couleur sur PC et Switch

Bien qu’à peine annoncé, Monochrome World se flanque déjà d’une date de sortie en conclusion de son trailer de lancement. Ainsi donc, malgré une faible quantité d’informations, le prochain titre édité par CFK sortira le 7 mai prochain 2020 sur PC via Steam et sur Nintendo Switch. Avec une arrivée aussi imminente, on est en droit d’attendre de nouveaux détails sur ce puzzle-game, et ça tombe bien, puisque le récent trailer nous éclaire déjà sur le contenu du jeu.

Comme son titre l’indique si subtilement, vous voilà dans un monde monochrome dénué de couleurs dans lequel seul le gris domine. Vous y incarnerez une simple goutte de pluie tombant du ciel grisâtre comme tant d’autres. Mais un jour, guidée par un pouvoir inconnue, cette petite goutte de pluie va trouver son chemin jusqu’aux couleurs que tous pensaient disparues. Débutera alors une quête ayant pour but d’apporter à nouveau les couleurs dans ce monde.

Monochrome World propose donc au joueur de retrouver les couleurs perdues à travers des niveaux en 3D développés sur l’Unreal Engine 4. Concrètement, le jeu est un puzzle-game action avec un gameplay pouvant rappeler de Blob. Étant la seule entité imprégnée de couleurs dans un monde grisonnant, chaque case, chaque élément, sur lequel vous passerez, regagnera de la couleur. En découle le cœur du gameplay du jeu : réussir à coloriser un partie suffisante du trajet avant d’atteindre la fin du niveau et obtenir le “Stage Clear”.

Il faudra bien sûr compter sur de nombreux pièges et ennemis qui viendront vous rendre la tâche plus ardue. Afin de faire face à ces difficultés, notre petite goutte d’H2O débloquera au fur et à mesure des capacités comme Focus, Sauter et Dasher. Le joueur devra donc à la fois se creuser les méninges pour trouver l’itinéraire le plus efficace pour coloriser un maximum de case et à la fois faire preuve d’adresse pour déjouer les pièges et défaire les ennemis devant sa route.

De plus, le trailer laisse deviner un système de scoring qui poussera le joueur à recommencer les niveaux terminés dans le but d’atteindre la run parfaite. La musique, elle, proche du style EDM, viendra rythmer les niveaux apportant presque un coté rythm-game à l’ensemble. Justement, histoire de garder cet ensemble fun, il sera possible de trouver au fur et à mesure de l’aventure, des apparences et accessoires servant à customiser la goutte de pluie. Vous pourrez alors agrémenter cette dernière d’une moustache ou lui donner l’apparence d’animaux trop kawaii.

À l’heure actuelle, Monochrome World devrait être jouable seulement en anglais, en japonais et en Koréen, avec la possibilité de changer de langue dans le menu. Au vu de la sortie très proche du jeu, il est peu probable qu’une autre langue soit ajoutée d’ici là. Peut-être un patch de langues sera disponible après sa sortie. Vous voilà désormais au fait sur ce jeu avare en informations, même si l’on s’attend à en apprendre plus (notamment son prix) d’ici sa sortie le 7 mai 2020.