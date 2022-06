Call of Duty: Modern Warfare II nous donne RDV pour présenter les armes

À chaque année son Call of Duty et 2022 n’échappera pas à la règle. Après avoir été annoncé par Activision, Modern Warfare II refait parler de lui par le biais d’une annonce attendue de pied ferme par l’armée de fans de la licence. Suite du reboot sorti en 2019, Modern Warfare II viendra titiller consoles et PC d’ici la fin de l’année, le 28 octobre 2022 précisément. Avouons que la surprise n’est que partielle tant les bruits de couloir se répandaient sur la toile depuis le début de l’année.

À l’approche du Summer Game Fest, il était donc inconcevable pour Activision de se priver du coup de projecteur offert par l’événement. C’est ainsi que l’éditeur donne rendez-vous le 8 juin 2022 à 19h (heure française). Cette présentation sera l’occasion de découvrir du gameplay et de récolter des informations sur cette nouvelle itération.

Les pronostics sont ouverts mais, à n’en pas douter, nous ne serons certainement pas dépaysés. Action effrénée, mise en scène hollywoodienne, passages d’infiltration tactique, la présentation devrait nous offrir ce à quoi on s’attend quand on parle de Call of Duty. Pour les joueurs de Warzone, nous pouvons également tabler sur du nouveau contenu pour ce mode battle royal. En espérant qu’Activision ait entendu les nombreuses critiques des joueurs qui se font de plus en plus entendre.

Si les fans peuvent se réjouir de l’arrivée d’un nouvel opus, des questions peuvent êtres posées. Même si nous savons que les Call of Duty continueront à sortir sur les supports concurrents, quid de la formule annuelle ? La série ne gagnerait-elle pas à prendre un peu plus son temps entre ses épisodes ? Au fil des années, les évolutions se comptent sur les doigts d’une main à laquelle il en manque quelques-uns. C’est ce qui avait conduit, par exemple, Ubisoft à mettre en pause sa saga Assassin’s Creed. Croisons les doigts pour que les bonnes décisions soient prises afin de remettre les joueurs au centre des préoccupations.