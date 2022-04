Modern Warfare 2 est confirmé et personne n’est surpris

Secret de polichinelle s’il en est, Infinity Ward et Activision ont récemment confirmé que le prochain opus de la cultissime (qu’on le veuille ou non) saga Call of Duty sera bel et bien Modern Warfare 2. Suite directe de l’épisode reboot sorti fin 2019 et qui avait remis tout le monde d’accord, il faut bien l’avouer, personne ne sera surpris de cette nouvelle annonce, car depuis, on attend impatiemment un épisode ambitieux et de qualité à nous mettre sous la dent.

Comprenez-le, on est loin de penser que les deux dernières itérations en date sont mauvaises, loin de là, mais elles n’arrivaient clairement pas à la cheville du mastodonte de 2019. Alors voir Infinity Ward revenir sur le devant de la scène avec une suite directe à ce dernier procure en nous autant d’attente que d’inquiétude. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’on n’est jamais à l’abri d’une déception.

Néanmoins, ne soyons pas négatif et accueillons cette nouvelle avec autant d’enthousiasme que possible, car même si la saga Call of Duty peine à surprendre aujourd’hui, un Modern Warfare est toujours un événement et est généralement synonyme de pas en avant (plus ou moins grand) pour la franchise, et ce, il faut bien l’admettre, en compagnie de certains épisodes Black Ops, même si le dernier en date, Cold War, ne tenait pas toutes ses promesses.

Mais alors qu’attendre de ce Modern Warfare 2 ? De l’ambition oui, mais aussi une grosse entrée de la licence dans la nouvelle génération de consoles, avec espérons le, un nouveau moteur graphique. Bien évidemment, il est aussi confirmé que cette sortie prévue aux alentours de l’automne 2022 va marquer l’arrivée de nouveaux contenus pour Warzone, ce qui fera le plus grand bien au Battle Royal d’Activision puisque ce dernier est quelque peu en perte de vitesse ces derniers temps. On parle même d’un certain Call of Duty: Warzone 2 dans quelques couloirs remplis d’oreilles curieuses…

En ce qui concerne ce Modern Warfare 2, hormis un premier logo affiché sur les réseaux sociaux lors de son officialisation, rien de bien trépidant n’a été dit dessus par les développeurs ou encore l’éditeur. Si ce ne sont les traditionnelles promesses d’un renouveau de la saga et d’une expérience de jeu encore plus immersive et intense. Reste à vérifier tout ceci manette ou clavier/souris en main, car Vanguard promettait beaucoup lui aussi sur le papier et on a vu le résultat. Tout juste savons-nous que Ghost sera bien de retour, car un teasing avait été fait en ce sens il y a quelque temps.

Bien évidemment, nous restons aux aguets quant à toute nouvelle information qui surgirait concernant Modern Warfare 2 et nous ne manquerons pas de vous les partager ici même. Quant aux plateformes de sortie, comme d’habitude, ancienne et nouvelle génération devraient encore être servies, et on parle là des supports venant de chez Sony comme des chez Microsoft, et ce, malgré le rachat en bonne voie d’Activision par la firme de Redmond.