GTA, Like a Dragon… – Le poker et mini-jeux au cœur de l’expérience open world

Jeux vidéo et jeux de cartes, c’est un mariage d’amour depuis à peu près… toujours ! L’un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps n’est-il pas le Solitaire de Microsoft ? Les premiers programmes informatiques fripons étaient aussi des jeux de cartes, à l’image du jeu Samantha Fox Strip Poker (avec LA Samantha Fox, uniquement vêtue de pixels !), sur Amstrad CPC dès 1986.

Une romance qui ne s’est jamais démentie, comme l’a montré le succès un peu inattendu de 51 Worldwide Games, sorti sur Switch en 2020, et constitué, aux côtés des échecs et autre jeu de Go, de pas mal de jeux de cartes ; ou encore la présence d’un « solitaire impossible » au cœur des Pixel Pulps, ces visual novels du studio argentin LCB Game Studio.

Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce que les jeux de cartes et de casino servent aussi à habiller les jeux open world. Qu’on parle de la série Yakuza/ Like a Dragon, de Watch Dogs, ou des jeux Rockstar, GTA ou Red Dead Redemption, les casinos et jeux de cartes y tiennent toujours une place prépondérante.

En effet, créer des maps toujours plus importantes reste vain si celles-ci n’ont rien d’autre à proposer qu’un « tout droit » suivant le scénario. C’est d’ailleurs l’un des éléments que l’on peut reprocher au tout récent Suicide Squad: Kill the Justice League, une carte façon open world qui ne propose pas grand-chose d’autre que de suivre le repère qui mène à la prochaine étape du scénario. Dans ces conditions, pourquoi laisser au joueur la liberté de sortir des sentiers battus, puisqu’il ne trouvera rien, ou presque, en dehors de la route principale ?

Le dernier Like a Dragon: Infinite Wealth propose des activités aussi absurdes et variées qu’une déclinaison de Pokémon où les monstres sont remplacés par des humains que l’on capture, ou un complexe touristique que l’on peut gérer comme on gère une île dans Animal Crossing, mais les jeux de société, de cartes et de casinos restent des valeurs sures et des classiques des mondes ouverts, comme propositions d’activité annexes, mais pas seulement.

Si de nombreux joueurs ont regretté la disparition de la possibilité de tricher dans Red Dead Redemption 2 (c’était possible dans le premier épisode), dans les jeux Like a Dragon, il est possible d’obtenir des objets qui boostent la chance dans les casinos, rendant la victoire bien plus aissée. Aidan Quinn, le héros de Watch Dogs, utilise lui bien évidemment la technologie pour avoir les cartes de son côté, par exemple en hackant les caméras de surveillance pour voir le jeu des adversaires.

C’est ainsi qu’on passera parfois plus de temps dans ces activités secondaires qu’à faire avancer le scénario. Ce sont aussi autant d’arguments à ajouter à la « replay value » du jeu, qui nous feront le redémarrer même après qu’on a vu la fin de l’aventure.

(Article en collaboration avec Cresus Online Casino)