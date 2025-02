Microsoft a-t-il trouvé sa Muse (IA) ?

Certains veulent voir le monde brûler, Microsoft en est un bon exemple avec son papier concernant Muse (pas le groupe de musique, l’autre), sa nouvelle IA générative capable de produire des visuels et de contrôler des actions, abrégés Inputs. Va-t-on remplacer les développeurs ? C’est peu probable à l’heure actuelle.

Muse se définit comme un outil qu’on place dans les mains d’habiles développeurs pour les aider à générer une ou plusieurs vidéos explicitant un scénario possible par rapport au comportement des joueurs, de façon plus simple : si j’ajoute une caisse à un endroit précis, quelles sont les possibilités d’interaction ? En théorie, c’est un outil puissant qui semble pouvoir faciliter le travail, il reste néanmoins plusieurs problèmes notables.

La première c’est la faisabilité du projet, pour le moment il semblerait que Muse n’ait été utilisé que sur Bleeding Edge en collaboration avec Ninja Theory, un jeu qui a déjà 5 ans. Le système se limite à des interactions simplistes et a besoin d’un nombre colossal d’itérations avant de commencer à produire quelque chose de cohérent. Il est clair que ce n’est pas un procédé encore utilisable : la majorité des développeurs ne peut pas s’offrir le luxe de l’utiliser, et ceux qui le peuvent ont, par définition, déjà sorti leur jeu.

Le second, le plus évident, c’est que Muse vient mettre en péril un autre secteur du jeu vidéo : les tests. Ce métier compris dans la Q&A (Quality Assurance) permet de tester des prototypes et d’avoir des retours humains sur ces derniers, d’autant plus que le corps Q&A est généralement le premier à tomber : on pense entre autre aux renvois massifs de Blizzard en 2020 affectant encore aujourd’hui la gestion chaotique du SAV des différents jeux monitorés par l’entreprise. Pour une société qui veut vendre ses produits à des êtres humains, on peut se poser la question de faire tester ses prototypes par des IA…

Phil Spencer nous vend également un tout autre aspect, présenté comme un argument de poids, mais qui peine à convaincre : la préservation du jeu vidéo. D’après le grand patron de l’entreprise au X (pas celle qui condense la haine en 180 caractères, l’autre) Muse permettrait d’émuler n’importe quel jeu sur n’importe quelle plate-forme en lui présentant simplement du contenu vidéo issu de ce dernier, un rêve pour toutes les personnes qui hurlent à l’annonce d’un nouveau remake/remaster, mais une franche rigolade pour les autres.

Après tant d’études sur l’IA, nous ne sommes toujours pas en mesure de savoir pleinement ce qu’un modèle réussit à comprendre ou non, ou sur quoi le modèle se base. Muse a été entraîné sur Bleeding Edge, un jeu relativement simple, pendant des années, et n’est toujours pas capable de reproduire tout ce que les joueurs peuvent y faire. Pour résumer plus simplement par l’exemple : donnez une vidéo de 15h d’Outer Wilds en omettant Sombronce à Muse et vous obtiendrez certainement un jeu incomplet.

Muse arrive également à un moment peu opportun pour les développeurs d’Avowed, Obsidian. Le jeu venant tout juste de sortir, l’annonce d’Xbox concernant son incursion dans la création de jeux par IA ne fera qu’accentuer les effluves déjà peu engageantes qui flottent sur X. (pas celle qui fait des jeux vidéos, l’autre).

D’autant plus que cet outil interne n’avait pas forcément besoin d’être exposé au public. L’intelligence artificielle générative peut avoir un intérêt certain dans la conception de jeux quand elle est utilisé correctement – comprendre : créer quelque chose de stupide, bizarre, cassé et un peu cheap – pour générer des idées farfelues en se basant sur des thématiques ou des idées de gameplay. Réduire son annonce à « L’IA générative dans nos créations de jeux » nous semble peu pertinent.

Si Muse (pas l’ia générative, l’autre) déchaine les foules sur scène, Microsoft a peut-être décidé de mettre un peu trop sur les braises que couve le monde (pas le journal… l’autre).