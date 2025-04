Une dizaine d’années après avoir été pensé, et par conséquent révélé, Mewgenics semble enfin se précipiter vers la sortie. Et pour annoncer cette future arrivée (quoique sans réelle date au calendrier), le prochain jeu du créateur de Binding of Isaac et Super Meat Boy a aujourd’hui droit à une petite sortie vidéo, oscillant entre images en live-action et illustrations issues de la proposition vidéoludique. Une occasion en or pour montrer de quel bois il se chauffe.

Comme on le disait donc, le projet n’est pas tout à fait nouveau. Pour cause, c’est au début des années 2010 (2012 plus exactement) qu’il a été pensé. Cependant, par un concours de circonstances, le titre a peu à peu été mis sur le côté avant de revenir en 2018. Et, depuis cette date, le travail poursuit doucement son cours. Un travail qui devrait prochainement nous être livré, comme nous le confirme notamment son géniteur, Edmund McMillen.

Ce dernier a même pris rendez-vous avec son public pour le mois prochain afin de fournir de plus amples informations sur le sujet. Mais, en attendant ce moment-ci, probablement scruté avec impatience par les joueurs des œuvres signées McMillen, regardons l’aperçu qui, justement, nous a été communiqué (et relayé par IGN). Ce qui est assez significatif quant à l’atmosphère particulière qui se dégage du titre.

Et une chose est sûre, Mewgenics attire déjà l’attention, que ce soit par son humour (assez limite il faut le dire) ou par le design un peu foutraque de ses personnages. Un trailer qui est aussi l’occasion idéale de nous (re)montrer, bien que légèrement les mécaniques de jeu, qui cette fois-ci toucheront au RPG tactique. Ce qui semble largement trancher avec ce qui avait originalement été envisagé.

Là, dans cette version qui s’apprête à être proposée aux joueurs, l’œuvre tendra à rendre une sorte d’hommage à des titres phares dans le domaine du jeu d’élevage et de combat. Évidemment, on pensera à des saga comme Pokémon ou encore à Tamagotchi. Des affiliations qui, d’ailleurs, ont clairement été revendiquées. Maintenant, comment tout cela va-t-il être traité ? Avec subversion ou avec lourdeur ? On ne demande qu’à voir.