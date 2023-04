Cult of the Lamb – Une mise à jour douce comme un agneau ?

Il fallait faire renaître le culte. Sorti le 11 août 2022, le jeu aux mille adeptes Cult of the Lamb avait réussi à séduire bon nombre de joueurs, car les équipes de Massive Monster avaient tout mis en œuvre pour plaire, de par une histoire complétement barrée et une direction artistique fraîche et colorée, le tout accompagné d’une touche de mignonnerie, pourtant diamétralement opposée au thème abordé. Dans la production éditée par Devolver Digital, nous incarnons un agneau ayant pour mission de devenir l’instigateur d’une étrange organisation religieuse, contrepartie d’un sauvetage de la part d’une divinité lorsqu’il était aux portes de la mort. Ce Roguelike aux cotonneuses allures n’a pas laissé beaucoup de temps à l’industrie vidéoludique pour s’y immiscer, puisque le studio à l’origine du projet peut aujourd’hui se vanter d’avoir atteint la barre du million d’exemplaires vendus à travers le monde. Mais il semblerait que le culte de l’agneau continue son ascension sous peu, puisqu’une extension va débarquer sur le jeu dès la semaine prochaine. L’information est tombée durant l’indie world de Nintendo diffusé hier soir. Nommée Relics of the old faith (Reliques de la vieille croyance), cette extension sera disponible gratuitement. Mais alors, pour quel nouveau rassemblement le gourou nous convoque-t-il ?

Là où l’aventure principale de Cult of the Lamb nous proposait de mener à bien l’édification du culte en incarnant notre célèbre agneau, ce DLC nous permettra de prendre part à un tout autre périple. En effet, c’est à la recherche de reliques que nous devrons nous adonner au sein de cette nouvelle histoire. Relics of the old faith servira de contenu post-game. Ainsi, il est évident qu’il nous faudra venir au terme de la campagne principale afin d’être en mesure d’y prendre part. Bien que la recherche de reliques soit au centre de l’extension, les joueurs ne seront pas si rapidement au bout de leurs surprises. En effet, de nouvelles créatures et de nouveaux boss seront ajoutés pour mettre des bâtons dans les roues de notre petit mouton tout au long de sa quête.

Le DLC de Cult of the Lamb risque rapidement de devenir le terrain de jeu de nombreux fans du titre, puisque la mise à jour apportera également de nouveaux défis et modes. Ainsi, nous pourrons compter sur les modes boss rush et mort permanente pour nous faire perdre la boule durant les prochaines semaines sur le jeu, tout en n’oubliant pas d’immortaliser nos temps forts avec le mode photo qui sera lui aussi de la partie.

Nous ne manquerons pas de parler de la partie gestion du jeu qui connaîtra elle aussi quelques nouveautés, à l’image de l’apparition de nouveaux bâtiments dans le jeu pour améliorer la gestion du culte. Tous ces ajouts nous font vite oublier qu’il s’agit d’un contenu additionnel totalement gratuit, une démarche face à laquelle nous ne pouvons qu’acquiescer, tant ce genre de propositions devient de plus en plus rare ces dernières années. Patientez adeptes, Relics of the old faith débarque gratuitement le 24 avril prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC, pour le plus grand plaisir des agneaux du monde entier.