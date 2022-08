Cult of the Lamb – Le b.a.-ba du bon gourou à la foi inébranlable

Sorti le 11 août dernier et faisant déjà l’objet d’une critique dans nos colonnes, Cult of the Lamb propose de gérer son propre culte tout en partant en quête de vengeance contre les prélats des vieilles croyances. Ce guide vous permettra d’affronter sereinement vos ennemis en évitant un maximum que vos fidèles ne meurent ou se retournent contre vous grâce à quelques conseils et astuces bien sentis.

Tu veilleras à garder la foi

L’un des aspects les plus importants de votre culte est de faire en sorte que vos fidèles gardent foi en vous. Pratiquez vos sermons tous les jours, bénissez vos adeptes et n’hésitez surtout pas à construire les édifices vous permettant d’augmenter votre génération de foi. Les zélateurs et le confessionnal sont de parfaits exemples de producteurs de foi.

Pensez également à leur offrir des cadeaux que vous trouverez dans les donjons : ces derniers augmentent leur fidélité et confère divers bonus à vos partisans, comme l’augmentation de leur longévité ou de leur productivité. Accomplissez également les nombreuses quêtes que les résidents de votre camp pourront vous confier. Et les niveaux gagnés vous permettront même d’obtenir des démons plus puissants que vous pourrez emmener en donjon si vous construisez le cercle d’invocations. Certains vont chercher des cœurs ou des ressources, d’autres attaquent les ennemis avec vous.

Si malgré tout, la foi vient à descendre dangereusement, utilisez les os trouvés dans les donjons afin d’accomplir des rituels, source de beaucoup de foi. Si des sceptiques se sont immiscés dans votre camp et commencent à vous dénigrer, construisez une prison afin de les tenir à l’écart des autres. Une fois enfermés, disciplinez-les chaque jour pour leur redonner confiance en vous.

De tes fidèles vient la puissance et les constructions

Outre la foi, il est important de gérer ses fidèles et la dévotion qu’ils rapportent. N’hésitez pas à en assigner uniquement à la prière afin d’en générer de plus en plus et débloquer de nouvelles constructions. Obtenez dès que possible la fosse commune, car vos fidèles ne sont pas éternels, et laisser un cadavre traîner dans votre camp rendra vos disciples malades à en perdre la foi.

Quand vous accomplissez les quêtes de vos fidèles, vous obtenez des fragments de tablette de commandement. Une fois que vous en avez trois, vous pourrez alors les utiliser afin de définir les préceptes de votre culte : cannibalisme, respect des aînés, rituels particuliers, etc.

Le végétarisme permet, par exemple, de faire en sorte que vos fidèles se contentent de plats d’herbe. Cette dernière est trouvable très facilement dans les donjons, ce qui facilite grandement le début de partie dans Cult of the Lamb, quand la nourriture manque encore.

Pour finir, vos sermons vous permettront de débloquer les améliorations de puissance de votre personnage : nouvelles armes, nouveaux maléfices et augmentation de leur puissance ou réduction de leurs coûts. Pratiquez-les tous les jours et vous deviendrez un gourou redoutable en peu de temps.

Cult of the Lamb ou l’art de l’adaptation

S’il y a une dernière chose essentielle à retenir et qui concerne vos moments d’exploration des donjons, c’est bien le fait de savoir s’adapter. Vous débloquerez de nouvelles armes et compétences durant votre périple, mais leur obtention reste totalement aléatoire, ce qui vous forcera à adapter votre façon de jouer. Par exemple, la dague ne se joue pas comme le marteau : la dague est rapide mais faible, le marteau puissant mais lent.

Autre mécanique à dompter et comportant le même lot d’aléatoire : les cartes de tarot. Ces dernières sont à récupérer par tirage dans certaines salles des donjons, se débloquant en réalisant les différentes quêtes annexes. Vous aurez toujours le choix entre deux cartes, vous permettant de constituer un deck qui vous confère divers bonus. À vous de faire les bons choix et de les adapter au build que vous êtes en train de vous construire.

Pour finir, observez bien vos ennemis. Chacun dispose de ses propres patterns qu’il vous faudra appréhender : certains lancent des bombes, d’autres attaques plusieurs fois, se servent de projectiles ou invoquent des compagnons. Il vous faudra garder l’œil et maîtriser l’esquive de l’agneau qui vous permet de passer au travers des attaques adverses.

Avec tout ça, vous devriez être en mesure d’accomplir la volonté de celui qui attend et faire perdurer votre culte sans difficulté. Cult of the Lamb est une expérience qui se joue sur la longueur et la foi que vos fidèles portent en vous : si seul vous faites peur, avec vos disciples, vous êtes redoutable.