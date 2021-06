Megapenguin Rehatched – Une expérience créative, collaborative et mondiale dans Dreams !

Dreams est probablement l’outil de création de jeu vidéo le plus complet et le plus ambitieux mis à disposition du grand public. Trop, peut-être, diront certains. Nous lui avions nous-même reproché sa complexité et l’investissement colossal qu’il réclame pour être maîtrisé.

Des défauts qui, s’ils ne font pas vraiment d’ombre aux très, très nombreuses qualités du soft, l’ont peut-être empêché de devenir le mégahit qu’il avait le potentiel de devenir. Resté un succès d’estime et un titre de niche, Dreams n’a pourtant pas abandonné ses ambitions, comme le prouve le dernier projet in-game porté par Media Molecule.

Megapenguin Rehatched est d’abord un clin d’œil appuyé aux joueurs qui suivent Dreams depuis les débuts. Le personnage du pingouin bodybuildé était en effet apparu lors de la présentation du jeu à l’E3 2018. Media Molecule avait alors demandé aux joueurs d’imaginer ce qu’il allait arriver au personnage, afin de donner vie à ces propositions dans Dreams. Une façon, à l’époque, de présenter au public les possibilités presque sans limites de l’outil…

C’est ce concept que reprend aujourd’hui Megapenguin Rehatched, à beaucoup, beaucoup, plus grande échelle. À la façon de Le Rêve d’Art, le jeu solo qui accompagnait la sortie de l’outil, Media Molecule a ainsi publié les trois premiers niveaux des aventures de leur Dwayne Johnson du Pôle Nord, ainsi que toute une série d’éléments essentiels (les items utilisables dans les créations Dreams) sur le thème du pingouin. Ce sera ensuite à la communauté de créer la suite du jeu…

Megapenguin Rehatched est en fait un gigantesque Cadavre Exquis vidéoludique à l’échelle mondiale, et probablement une première dans l’univers du jeu vidéo !

Chacun est ainsi invité à proposer des niveaux qui mettront Megapenguin en scène pour raconter la suite de ses aventures, niveaux qui seront peu à peu ajoutés au Mode Aventure Megapenguin Rehatched. Un système d’éligibilité et de sélection (voir ici) permettra à Media Molecule de garder un peu la main, mais à l’heure actuelle, nul ne sait vers quoi va tendre cette histoire, ni quand elle finira… Les joueurs de Dreams vont-ils construire le plus grand jeu vidéo du monde ?

Un projet diablement excitant, qui pourrait relancer l’intérêt autour du jeu de Media Molécule, dont on espère toujours une sortie sur PC, un support qui serait tout de même plus confortable pour tous les développeurs en herbe de la coMmunauté…