Crayta – Le Dreams/ Disney Infinity-like est dispo en accès anticipé (et c’est gratuit)

En découvrant les premières images de Crayta, ex-exclu Stadia (une de plus qui s’affranchit du service de Google), on ne peut s’empêcher de penser à Fortnite. Le style cartoon et coloré du jeu semble en effet s’être beaucoup inspiré du battle royale. Le jeu est d’ailleurs distribué par l’Epic Games Store.

Mais il n’y aura pas que son style graphique que Crayta empruntera à Fortnite. Le jeu est en effet une sorte de très gros Mode Créatif de Fortnite. C’est-à-dire un éditeur de niveau au sein duquel on pourra créer ses propres jeux, du shooter au 3D platformer en passant par le jeu de course ou même la simulation de cuisine, les possibilités sont immenses. Et le tout supporte le multijoueur.

Pour les moins créatifs, le jeu peut-être une immense bibliothèque de mini-jeux et autres expériences, un peu comme Dreams, autre outil de création de jeu grand public. Grand public, Crayta le sera surement bien plus que Dreams, via une prise en main bien plus intuitive et immédiate, mais, en retour, des possibilités de création et de personnalisation bien moindres.

Cette version early-access est gratuite, mais très vite, son modèle économique vous rattrapera. Quiconque a joué à Disney Infinity se souvient qu’au fur et à mesure des progrès réalisés dans les différents jeux de la série, on pouvait remporter des outils ou des objets pour ensuite personnaliser ses propres créations. Ce sera un peu la même chose dans Crayta, sauf qu’il faudra majoritairement acheter les add-ons, directement sur l’Epic Games Store, ou à l’aide de crédits acquis en euros à dépenser au sein du jeu.

Différents contenus supplémentaires sont d’ores et déjà en vente, baptisés Battle Pass (ça rappelle quelque chose, non ?!). De plus, et pour inciter sa communauté à rester active et créative, l’éditeur du jeu organise un tournoi mensuel récompensant les meilleures créations avec des prix en cash.

Toujours disponible sur Stadia, où il est sorti en exclu l’été dernier, Crayta est disponible sur l’Epic Games Store depuis quelques jours. La version de base étant gratuite, rien n’empêche d’y jeter un œil…