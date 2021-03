Lost Words: Beyond The Page – L’histoire se prolonge sur PC et consoles

Sorti exclusivement sur la plateforme Stadia en mars 2020, Lost Words: Beyond The Page pourra sous peu poursuivre sa sortie sur les autres supports. Récompensé à maintes reprises, que ce soit pour ses musiques, sa narration et son histoire, le jeu édité par Modus Games et développé par Sketchbook Games a su se faire connaître sur la scène indépendante. Véritable expérience narrative et émotionnelle, Lost Words vous fera vivre une histoire initiatique émouvante.

Lost Words narre l’histoire d’Izzy, une jeune fille traversant une période douloureuse qui, au travers d’une aventure qu’elle imagine dans l’univers d’Estoria, se confronte de façon poétique à l’épreuve qu’elle affronte dans le monde réel. L’histoire se voulant être le point fort du jeu, l’autrice n’est autre que Rhianna Pratchett, figure de poids ayant déjà démontré les talents de sa plume avec des jeux comme Mirror’s Edge, Tomb Raider ou encore Heavenly Sword.

Jeu de plateforme entrecoupé d’énigmes, c’est littéralement l’utilisation des mots qui vous permettra de progresser et d’affronter les obstacles vécus par Izzy. Riche d’une direction artistique délicate et de musiques émouvantes, le jeu sera avant tout une expérience narrative à vivre, plus proche du roman interactif que d’un jeu proposant un quelconque challenge.

Vous l’aurez compris, l’intérêt du jeu n’est pas dans son gameplay ou sa difficulté, mais réellement dans l’histoire qu’il nous raconte. Une balade dans l’univers fantastique d’une petite fille nous faisant vivre le drame qu’elle affronte en se réfugiant dans l’écriture. La délicatesse de ses visuels au style aquarelle viendra sublimer la douceur de cette histoire se voulant bouleversante.

Jeu plein de promesses, Lost Words: Beyond The Page ravira les amateurs du genre. Exclusif jusqu’à présent à la plateforme Stadia, le jeu se libère de son engagement et pourra ainsi étendre son histoire sur les autres supports comme prévu lors de son annonce initiale. Si vous souhaitez vous plonger dans cet univers plein de poésie et de fantaisie, Lost Words sera disponible sur Steam, Switch, PlayStation 4 et Xbox One le 6 avril.