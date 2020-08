Medal of Honor: Above and Beyond – Un trailer pour sa campagne solo

C’est durant l’Opening Night Live de la Gamescom 2020 que l’on a eu la chance de profiter du nouveau trailer de la campagne solo du nouveau Medal of Honor, Above and Beyond.

On ne présente plus cette célèbre licence de FPS débutée en 1999 et dont le dernier opus, Medal of Honor: Warfighter, est sorti en 2012. Depuis, plus trop de nouvelles jusqu’à il y a presque un an et l’annonce de ce nouvel épisode durant l’Oculus Connect 6. En effet, la grosse particularité de Medal of Honor: Above and Beyond, c’est qu’il est développé exclusivement pour la réalité virtuelle sur l’Oculus Rift.

L’histoire de cette campagne solo prend place durant la Seconde Guerre Mondiale et vous place dans la peau d’un agent du Bureau des services stratégiques (OSS en anglais), et où votre mission sera de saboter des bases nazies, soutenir la résistance française et bien plus encore. L’ajout de la VR devrait apporter une grande immersion durant les scènes de conflits aériens, terrestres et maritimes.

Le studio Respawn Entertainment n’a plus grand-chose à nous prouver, puisque après avoir développé les deux Titanfall ainsi que le battle royale Apex Legends, on connaît leur savoir-faire dans le domaine du FPS. Et puis, on peut quand même rappeler que le studio a été monté par deux des fondateurs du studio Infinity War et de la plus célèbre licence du shooter à la première personne, à savoir Call of Duty.

Le travail sur l’immersion dans cette WW2 vient en partie du fait que le studio a travaillé avec des entretiens personnels et des vidéos 360° des vétérans de cette guerre, afin de rendre plus vrais que possible les événements présents dans cette campagne solo qui annonce à elle seule beaucoup de bon pour le retour de cette saga, même si une sortie exclusive sur PC pourrait lui porter préjudice sur certains points.

Medal of Honor: Above and Beyond devrait arriver pour les fêtes de fin d’années (de quoi offrir un joli cadeau) sur la plateforme Oculus Rift. Même si nous n’avons qu’un petit aperçu de cette campagne solo, on apprend aussi qu’un mode multijoueur sera disponible, on attend donc les prochaines informations à venir !