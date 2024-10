Marvel’s Spider-Man 2 – La version PC datée pour l’année prochaine

On le sait, Sony compte capitaliser de plus en plus sur le PC, et donc sortir la plupart, si ce n’est toutes ses exclusivités maison sur ces machines, et ce, afin de toucher une audience plus large. Et pour tout vous dire, nous voyons d’un bon œil cette ouverture à l’extérieur de la part de Sony, car cela peut permettre à de nombreux joueurs de découvrir quelques très bons titres du catalogue du géant japonais. Aussi, il vient d’annoncer lors du Comic Con de New-York, qu’après la sortie du premier épisode et de Miles Morales, c’est bien Marvel’s Spider-Man 2 qui verra très prochainement le jour sur PC, via Steam.

Sans avoir autant marqué les esprits que le premier opus, Marvel’s Spider-Man 2 n’en demeure pas moins un des très bons jeux de la PlayStation 5 et surtout l’une de ses exclusivités les plus fortes commercialement parlant. Une de celles qui pourraient toucher un scope de joueurs bien plus large que celui cantonné à la console de Sony, notamment parce que des fans de Marvel, on en compte des millions à travers le monde, et que la licence jouit tout de même d’une belle réputation.

Ainsi, l’entreprise japonaise s’étant donné pour mission de sortir la plupart de ses grosses licences sur PC, personne ne sera étonné de voir débarquer sur Steam la suite des aventures de l’Homme Araignée le 20 janvier prochain.

Seront disponibles à cette date, le jeu de base, ainsi que tous ses DLCs sortis jusqu’à présent. Voilà une bien belle annonce, qui montre aussi que l’entreprise japonaise entend de plus en plus réduire le temps de sortie entre versions PS5 et PC, puisque Marvel’s Spider-Man 2 sera disponible sur la deuxième plateforme seulement quinze petits mois après son homologue console. Un record, si l’on ne compte pas les sorties simultanées qu’ont été Helldivers 2 ou le remake de Until Dawn par exemple, ou encore la future parution de Horizon: Zero Dawn Remastered et LEGO Horizon Adventures.

Néanmoins, et comme vous vous en doutez, une bonne nouvelle n’arrive jamais sans une autre plus mauvaise, et dans ce cas précis, nous dirons même deux, puisque, oui, la création et la connexion a un compte PSN sera obligatoire même sur PC pour pouvoir profiter de l’aventure. Cela ne manquera pas encore une fois de faire couler beaucoup d’encre, et il se pourrait même que le titre soit victime de review bombing comme ce fut le cas pour Helldivers 2 ou encore God of War Ragnarok plus récemment.

L’autre mauvaise nouvelle est à mettre sur le compte des futurs DLCs scénarisés que beaucoup espéraient voir arriver prochainement. Et autant dire que vous serez pour la plupart d’entre vous surement déçus d’apprendre que ce type de contenu ne verra jamais le jour pour cette suite, Insomniac Games étant surement trop pris par le développement de Marvel’s Worlverine. Il se murmure d’ailleurs que ce dernier pourrait être montré très prochainement, alors que l’on sait, suite à un leak majeur, que le studio planche aussi sur Marvel’s Spider-Man 3 et un jeu X-Men.