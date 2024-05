Ghost of Tsushima à son tour retiré de 180 territoires sur Steam

La controverse éclatait il y a quelques jours après le retrait du populaire Helldivers II de nombreux territoires sur Steam, suite à l’ajout d’une obligation de connexion au service PlayStation Network (PSN) entraînant une incompatibilité de distribution avec les pays qui ne sont pas couverts par ce réseau. A quelques jours de sa sortie, voici que le portage PC de Ghost of Tsushima suit le même chemin.

Quatre ans après la sortie de Ghost of Tsushima sur Playstation 4, son portage sur PC est attendu pour le 16 mai, mais voici qu’à moins d’une semaine de sa sortie le titre s’est tout bonnement volatilisé du magasin Steam dans de nombreux territoires. Comme pour Helldivers II, ce seraient ainsi les joueurs d’environ 180 pays qui se voient laissés pour compte. Certains, qui avaient précommandé le titre, affirment même avoir reçu un remboursement par défaut de leur achat, sans avoir initié de démarche en ce sens.

En cause : l’addition d’un mode multijoueur à Ghost of Tsushima, dont la campagne solo ne justifiait pas de demander une connexion. On peut donc s’interroger sur la réelle nécessité d’imposer l’utilisation de ce service, puisque rien n’empêcherait les joueurs de profiter de cette aventure de manière individuelle, comme ce peut être le cas pour Horizon: Zero Dawn par exemple, autre ancienne exclusivité PS4 portée sur PC. Le studio Sucker Punch, derrière Ghost of Tsushima, a d’ailleurs affirmé qu’un compte PSN ne serait exigé que pour le multijoueur, mais la politique mise en œuvre s’est avérée plus radicale.

Est-ce à Valve ou directement à Sony que l’on doit cette décision, et doit-on s’attendre à un rétropédalage ? Un retour en arrière avait en tout cas été annoncé concernant Helldivers II, mais celui-ci n’est toujours pas à l’ordre du jour. En tout cas, le timing pour cette annonce, s’il peut surprendre de prime abord, fait sens : étant donné la vivacité des réactions vis-à-vis d’Helldivers II et du review bombing qui a suivi, on se doute que l’objectif est d’éviter que la même déferlante de mauvaises notes ne déferle sur Ghost of Tsushima, et le meilleur moyen de s’en assurer est de faire en sorte que les joueurs affectés ne puissent pas mettre la main dessus.

Il reste encore une fenêtre de quelques jours avant la sortie du jeu sur Steam pendant lesquels un éclaircissement pourrait être le bienvenu, mais le fait que la suppression du titre des magasins soit déjà effective et que certains joueurs aient déjà obtenu un remboursement ne laisse pas augurer du meilleur. Tout au mieux se sera-t-il s’agit d’un mouvement de panique désastreux en termes de communication.