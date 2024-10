Marvel : Mystic Mayhem débarque bientôt sur mobile !

Nouvelle collaboration en vue entre NetEase et Marvel ! Après avoir proposé aux joueurs du monde entier Marvel Super War (un MOBA dont la sortie fut limitée à quelques pays en 2019 et fermé en 2024) et prochainement le très attendu Marvel Rivals, les deux compagnies préparent un tactical-RPG prévu sur mobile. Le nom de cette prochaine réunion de héros ? Marvel : Mystic Mayhem !

Dans cette nouvelle mouture des aventures de nos héros Marvel, la menace sera le super-vilain Nightmare, une tête bien connue des aficionados du Doctor Strange et du Ghost Rider. Ses pouvoirs ? Le méchant à la cape verte est capable de pénétrer dans le subconscient de n’importe qui et de manipuler à volonté la psyché du dormeur envahi. Et dans Marvel : Mystic Mayhem, le vilain fan de Inception va envahir l’esprit de certains héros comme Scarlet Witch ou encore dans ceux du poing de Khonshu, Moon Knight… Avec une direction artistique penchant vers l’univers manga, le jeu promet aussi d’employer certains effets de couleurs et d’effets spéciaux pour au mieux se rapprocher d’une dimension hallucinée se rapportant aux rêves.

Le jeu se divisera en plusieurs donjons qui correspondront chacun à un héros de l’écurie au grand M. Vous pourrez embarquer dans votre équipe jusqu’à 3 personnages tous disposant de facultés et de pouvoirs différents. Tout comme de nombreux jeux Marvel et DC présents sur smartphone, l’un des buts principaux du soft sera bien évidemment de collectionner et d’améliorer vos héros comme vos vilains pour disposer de la meilleure équipe possible. L’éditeur compte également mettre en avant certains héros méconnus du grand public tels que Sleepwalker ou encore Misty Knight (de l’univers de Luke Cage).

Niveau gameplay, le trailer n’en a pas plus révélé que cela. Le jeu sera en vu isométrique mais rien ne nous dit si la jouabilité sera plus proche d’un Diablo Immortal que d’un Star Wars : Les héros de la galaxie ou même, dans une autre mesure, celle d’un Marvel’s Midnight Suns.

Après cette timide révélation, l’éditeur propose aux joueurs intéressés par le voyage de se préinscrire sur son site officiel. Marvel : Mystic Mayhem a une fenêtre de sortie pour 2025 et sera entièrement gratuit même si la présence de microtransactions ne nous étonnerait pas.