Marvel’s Avengers – Attention aux toiles d’araignées, Spider-Man arrive !

Exclusif aux possesseurs des consoles PlayStation, Spider-Man s’apprête à rejoindre les rangs des Avengers le 30 novembre prochain dans le jeu Marvel’s Avengers. Depuis son annonce récente en trailer, les joueurs sont impatients de découvrir leur héros préféré. Comme l’avait précisé le producteur Dan Matlack au mois de septembre dernier, Spider-Man arrive sous la forme d’un événement et non d’une extension narrative comme « Black Panther – La guerre pour le Wakanda ». Si cette annonce nous avait fait peur, on pouvait quand même espérer quelques missions dédiées au Super-héros. Hélas, Philippe Thérien réduit à néant nos espoirs :

« Nous voulons consacrer nos efforts à un contenu que tout le monde peut apprécier, nous avons donc choisi de consacrer une grande partie de notre énergie au raid Klaw qui arrive en même temps. C’est réellement une décision simple pour nous. Spider-Man peut être présent dans tous les contenus, mais nous publions ensuite un contenu digne de ce nom pour toutes les plateformes. C’est une décision que l’on a prise dès le départ. – Philippe Therien, directeur du gameplay de Marvel’s Avengers. »

Ainsi, Square Enix et Crystal Dynamics font l’impasse sur une campagne d’histoire pour favoriser un nouvel événement d’héros baptisé « With Great Power », lequel le super-héros devra faire équipe avec Ms. Marvel et Black Widow pour essayer d’arrêter un plan de l’Advanced Ida Mechanics (AIM). L’histoire de l’Homme-Araîgnée sera donc tissée par le biais de cinématiques diverses et de fichiers audio qui pourront être débloqués lors de défis et de missions multijoueurs.

Square Enix nous offre enfin un aperçu du gameplay dans une vidéo estampillée IGN. On retrouve donc des mouvements dédiés aux combats au corps-à-corps ressemblant fortement à la palette de Black Panther, mais peut-être en plus agile. Spider-Man sera quand même équipé de pouvoirs propres à son personnage comme une bombe à toile, un drône ou encore une grosse boule de toile provoquant de gros dégâts.

Évidemment, et même malheureusement, le Spider-Man de Crystal Dynamics va être comparé aux Spider-Man d’Insomniac Games, c’est-à-dire Marvel’s Spider-Man et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales dans lesquels le super-héros devait s’adapter aux contraintes physiques que la ville peut avoir comme s’accrocher aux surfaces des buildings. Ici, Spider-Man doit évoluer dans un décor qui n’est pas pensé spécifiquement pour lui, il est confronté aux zones vides où il ne peut tisser sa toile nulle part, ou encore prendre le risque de se heurter à un plafond invisible quand il se balance dans les airs et lui faire perdre donc son précieux élan.

On rappelle que Spider-Man rejoindra le roster de Marvel’s Avengers le 30 novembre, à seulement quelques semaines de la sortie de Spider-Man: No Way Home. Drôle de coïncidence.