Tout ce que vous devez savoir sur les marketplaces de jeux numériques

L’univers des jeux, comme beaucoup d’autres choses dans le monde moderne, a amorcé une transition vers le numérique lorsqu’il s’agit d’acheter des jeux vidéo. Vous n’avez plus besoin de vous rendre dans un magasin pour satisfaire toutes vos envies. Et quand il s’agit d’acheter en ligne, il n’y a pas de meilleur endroit où aller que le marketplace Eneba. Vous y trouverez à peu près tous les produits qui se présentent sous forme numérique avec des prix très attractifs. Des jeux vidéo, des cartes-cadeaux, des abonnements de jeux, des DLC, des monnaies de jeu et bien d’autres choses encore y sont proposés.

Points essentiels à connaître

En achetant des articles de jeux en ligne, il y a certaines choses dont vous devez être conscient. Tout d’abord, toutes les marketplaces numériques ne sont pas égales et dignes de confiance. Avant de faire vos achats, vérifiez les avis sur le marketplace sur une source indépendante, telle que Trustpilot. Les avis doivent être nombreux et majoritairement positifs. Si les avis sont peu nombreux ou très négatifs, vous devriez reconsidérer vos achats sur cette place de marché.

Les meilleures marketplaces numériques vous offrent également de nombreux moyens de régler votre achat, ceux-ci comprennent généralement au moins le paiement avec les principales cartes telles que Visa et Mastercard, le paiement via des plateformes indépendantes telles que Trustly, ainsi que les options évidentes telles que PayPal. L’acheteur a ainsi la possibilité de payer de la manière qui lui convient le mieux.

Pour un marketplace numérique, il est également très important de disposer d’un service clientèle fiable. Si vous ne trouvez pas le moyen de créer un ticket d’assistance client ou de contacter l’assistance client en quelques clics depuis la page d’accueil, vous devez vous méfier.

Les produits numériques les plus populaires

La popularité des marketplaces de jeux numériques s’est accompagnée d’une variété beaucoup plus grande de produits numériques. Si les jeux vidéo sont toujours les articles les plus populaires, il existe également de nombreuses autres options, qui peuvent toutes améliorer considérablement votre expérience de jeu. Les abonnements de jeux, tels que le Xbox Game Pass, offrent de loin la meilleure valeur en matière de jeux. Un abonnement annuel peut coûter aussi peu qu’un seul nouveau jeu populaire, selon le plan que vous choisissez, et vous obtenez de nouveaux jeux chaque mois, un accès instantané à de nombreux grands jeux, ainsi que la possibilité de jouer en mode multijoueur en ligne si vous optez pour l’abonnement Ultimate.

Les cartes cadeaux et les devises du jeu sont également extrêmement populaires. Elles permettent d’acheter des biens qui peuvent être exclusifs à une plateforme ou un jeu particulier et ne peuvent être achetés ailleurs. Par exemple, vous trouverez des cartes Nintendo sur les marketplaces numériques moins chères que si vous les achetiez directement auprès de Nintendo. Une fois utilisées, ces cartes peuvent ensuite être dépensées pour une pléthore de biens dans le Nintendo Store, tels que des jeux vidéo, des abonnements, ou même des articles physiques comme des consoles, leurs accessoires, ou même des produits dérivés.

La même chose peut être dite à propos des monnaies du jeu telles que les Robux. Vous pouvez acheter des cartes Robux moins chères en ligne et ensuite dépenser votre monnaie nouvellement acquise pour des améliorations visuelles dans le jeu, un abonnement, ou même des serveurs privés pour en profiter avec vos amis.

Il va sans dire que la vaste sélection de produits numériques rend la vie d’un joueur beaucoup plus amusante en raison de la liste infinie d’options qui sont maintenant disponibles, tout cela grâce au jeu numérique. Découvrez les marketplaces numériques et vous constaterez rapidement qu’il s’agit du moyen le plus rapide, le plus pratique et le moins cher d’acheter vos jeux.