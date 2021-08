Mario Golf: Super Rush – Une première vague de contenu fait son trou

Autant être sincère, une fois notre papier sur Mario Golf: Super Rush rendu, nous n’y avons pas rejoué. Non, ce n’est pas un jeu horrible, loin de là, mais il n’est pas un bon jeu pour autant. D’ailleurs, sa note Metacritic est la plus mauvaise de la série.

Des raisons pour justifier cet “échec” (mot à relativiser puisque nous parlons tout de même d’un jeu écoulé à plus d’un million d’unités en moins d’une semaine) ? On aurait tendance à pointer du doigt la faiblesse de son contenu avec notamment son mode histoire ridicule vendu comme un RPG, et le nombre tout aussi pathétique de parcours.

Si comme nous, vous trouvez injuste d’avoir eu à payer autant pour si peu, bonne nouvelle, dès le 6 août (aujourd’hui, à l’heure où nous rédigeons ces lignes), le titre va accueillir du contenu supplémentaire.

À l’ère du “tout online”, c’est naturellement par le biais d’une mise à jour que Mario Golf: Super Rush s’étoffe. Cette dernière ajoutera un nouveau personnage, un nouveau circuit et un nouveau mode de jeu. Dès la mise à niveau effectuée, c’est au côté de la délicieuse Toadette que vous pourrez vous élancer sur le green. Le vert vous lasse ? Pourquoi ne pas essayer le parcours inédit dans la ville de New Donk City (la ville dans Super Mario Odyssey). Enfin, une fois bien à l’aise, mettez vos amis au défi avec le mode Partie Classée.

🏌️ Fore! Mario Golf: Super Rush scores a free update tomorrow.

✔️ New mode: Ranked Match

✔️ New character: Toadette

✔️ New course: New Donk City

✔️ Improved motion controls

Look forward to more updates later this year! pic.twitter.com/VhLckKqwYY

— Nintendo UK (@NintendoUK) August 5, 2021