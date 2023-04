LoveLive! School Idol Festival 2 MIRACLE LIVE – Enfin disponible au Japon, une version globale annoncée

Ce 15 avril, Bushiroad sortait LoveLive! School Idol Festival 2 MIRACLE LIVE au Japon. La date avait été choisie avec soin : s’agissait du dixième anniversaire du jeu d’origine, LoveLive! School Idol Festival, sorti le 15 avril 2013 au Japon. Plus intéressant pour le public international, une version globale, concernant le public anglophone, ainsi que la Chine et la Corée, est prévue courant 2023.

Cette sortie intervient deux semaines après l’arrêt des serveurs de la première édition du jeu, qui est désormais définitivement indisponible. Pour les joueurs en dehors du Japon, il faudra donc attendre un peu avant de pouvoir mettre la main sur le titre. Cependant, nul besoin de s’inquiéter : si en 2013, LoveLive! School Idol Festival régnait sur le monde des jeux de rythmes à gacha, avant son arrêt, le jeu avait été devancé par de nombreux titres. Il y a donc un nombre conséquents de titres pouvant remplacer LoveLive! pour les joueurs n’ayant pas encore passé le pas.

Si les joueurs n’ont pas à s’inquiéter, c’est la licence LoveLive! elle-même qui est dans une autre situation : il s’agit de ne pas trop tarder à sortir la version globale, au risque que les joueurs ne soient pas intéressés à l’idée de revenir. Cette question est d’autant plus importante en Europe, où, à cause des lois sur la protection des données, il sera impossible de transférer l’album de cartes obtenues dans le premier jeu au second.

Un désintérêt compréhensible, quand, au premier abord, la nouvelle version du jeu n’apporte finalement pas grand chose en termes de contenu, au delà d’une interface retravaillée : ce sont les mêmes morceaux, les mêmes difficultés, les mêmes parties. Avec un gros point noir : pour certains joueurs, dix ans d’investissements balayés.

Un mouvement de la part de Bushiroad qui peut sembler surprenant, quand, à côté, un autre de leurs jeux majeurs du genre, Bang Dream Girls’ Band Party, a profité d’une mise à jour majeure, qui introduisait au titre des clips en 3D générés en temps réels pour certains morceaux le mois dernier.

On peut peut-être commencer à trouver un début de réponse pour cette rupture radicale en regardant les droits de publications des jeux de la licence : Klab, en 2022, perdait les droits de publications et de développement d’un autre jeu de la licence, LoveLive! School Idol Festival All Stars. Il semblerait que LoveLive! School Idol Festival ait fait l’objet d’un même changement : KLab n’est désormais plus crédité dans le jeu.

Le fait de récupérer un de leur jeu laissé aux soins d’un développeur tiers, et de lui offrir une seconde jeunesse n’est pas une pratique étrangère à Bushiroad, il est possible que ce soit le but de cette refonte de LoveLive! School Idol Festival.

Pour autant, s’il est un peu tôt pour parler d’une réussite ou d’un échec, il est clair que les premiers retours sont partagés : si, d’un côté, l’interface est désormais de bien meilleure qualité et bien plus lisible, que le jeu est désormais prêt à compléter son catalogue de titres, de l’autre, le fond reste le réchauffé d’un titre ayant déjà dix ans : difficile de savoir si cela suffira à satisfaire les joueurs. « Réchauffé », cela ne concerne pas seulement les musiques ou le gameplay : certains joueurs ont remarqué que des éléments du gacha ont également été transférés au jeu.

C’est là que le jeu se faisait son chiffre d’affaire : les jeux LoveLive! font partie des titres alliant jeu de rythme et un système de gacha permettant d’acquérir des cartes avec des illustrations plus ou moins détaillées selon leur rareté et des capacités permettant d’améliorer le score, regagner des points de vie, ou forcer le jeu à être plus cléments sur le timing des notes.

On peut alors comprendre qu’il soit difficile d’accepter de devoir repasser à la caisse, pour les joueurs qui étaient les plus investis, ou de devoir jouer à nouveau à la roulette russe, les taux d’obtention étant, comme pour chaque jeu du genre, ridiculement bas, sans aucune garantie à terme d’obtenir la carte souhaitée.

Pour autant, il est possible d’espérer voir du mieux d’ici la sortie de la version globale : si le studio est resté vague quant à une date potentielle de publication, certains joueurs regardent vers le mois de mai. C’était le 12 mai 2014 qu’était publiée la version anglophone du titre original, ensuite remaniée pour devenir une version globale. Cela dit, rien n’est moins sûr : il est courant que ce genre de titre ait un écart assez large entre les sorties japonaises et internationales.