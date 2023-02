Love Live! School Idol Festival – Un nouveau souffle pour la licence

C’est officiel, après dix ans de bons et loyaux services, Love Live! School Idol Festival fermera ses serveurs le 31 mars 2023. C’est une nouvelle peu surprenante, KLab ayant déjà communiqué sur la suite, Love Live! School Idol Festival 2 MIRACLE LIVE prévu pour le printemps de cette année. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la licence mythique, semblant décliner, arrive à un tournant : réussira-t-elle à retrouver sa place en haut du classement ?

Les joueurs n’ont pas à s’inquiéter : la relève a enfin été présentée plus en détail et le moins qu’on puisse dire, c’est que KLab ne fait pas dans l’originalité. Le nouvel opus, LoveLive! School Idol Festival 2 MIRACLE LIVE semble être un clone de son aîné. Le jeu garde absolument tout ce qui en faisait la force, avec les neuf placements en arc de cercles et les notes arrivant de l’intérieur. Les mises à jour de cette nouvelle version sont surtout visuelles, changements bienvenus étant donné la pauvreté des graphismes du jeu d’origine. Si, pour l’instant, cela peut paraître mineur sur les images à notre disposition, il a été annoncé que les développeurs utiliseraient Live2D pour réaliser les séquences de scénario, ce qui rendra, nous l’espérons, le jeu plus dynamique et intéressant à suivre.

Si Love Live! School Idol Festival semblait déjà être daté lors de sa sortie en 2013, alors qu’il n’avait pas de compétition, en 2022, le jeu souffre fortement de la comparaison avec, notamment, Hatsune Miku Project Sekai: Colorful Stage et BanG Dream! Girls Band Party. Pire encore, le jeu montre son âge dès ses menus, confus et bien trop nombreux, puisque le jeu n’était pas prévu pour accueillir la licence tentaculaire qu’est devenue LoveLive!. Clairement prévu pour accueillir qu’un seul groupe, celui d’origine, ce sont aujourd’hui quatre groupes principaux qui doivent être représentés, avec plus de 500 morceaux existants. Autant dire qu’il était grand temps de changer de structure.

Cependant, réel témoignage de la force d’attraction de la licence, cela n’empêche pas Love Live! School Idol Festival de se maintenir dans le top 10 des jeux musicaux les plus rentables de l’app store japonais. Cela parait alors compréhensible de voir KLab et Bushiroad chercher à avoir une continuité, de telle sorte que la transition semble pratiquement invisible pour les joueurs habitués, quitte à sembler rester sur ses acquis et ne pas innover.

Avoir une suite refusant autant de prendre de risques est compréhensible. L’autre spin-off de Love Live! School Idol Festival, Love Live! School Idol Festival All-Stars, pensé avec un tout nouveau gameplay et des visuels à la pointe pour le genre du jeu de rythme mobile, sans pour autant être un four total, échoue à se hisser au niveau de son aîné. La faute à un gameplay hybride, mélangeant arbre de compétence de type RPG à des mécaniques de jeu de rythme fragiles car trop simples qui sont trop peu stimulantes pour des joueurs surtout présents pour le jeu de rythme.

Love Live! School Idol Festival All-Stars perdait une partie de son public, celle présente pour le jeu en soi plutôt que les personnages. Il faut dire que la popularité du jeu de rythme dans les jeux free-to-play de gacha semble, finalement, surprenante. En effet, contrairement à des jeux comme Disney Mirrorverse, Marvel Snap, ou Genshin Impact, les jeux de rythme, au même titre que les jeux de versus fighting ou les platformers, sont des jeux au sein desquels le joueur reçoit une gratification intrinsèque en jouant.

Love Live School Idol Festival 2 MIRACLE LIVE est prévu non seulement pour accommoder les différents groupes principaux, mais également d’autres groupes auxquels les protagonistes sont confrontées au cours de leurs séries d’animation respectives, comme A-Rise ou Saint Snow, très appréciés du public.

Enfin, le studio fait preuve de compréhension pour les joueurs de longue date, qui se sentent lésés dans ce changement : pour certain, ce sont dix ans de parties routinières qui vont disparaitre à la fin du mois prochain. Ce sont également tout autant de cartes de personnages rares, accumulées par un investissement continu dans le jeu, voire de l’argent. Si c’est quelque chose qu’on accepte lorsqu’on investit dans un free-to-play mobile, il est appréciable que KLab pense à ces joueurs, et leur permette, en guise de lot de consolation, de récupérer une galerie des cartes obtenues dans le premier jeu à consulter dans le second, pour peu qu’ils renseignent leur identifiant. Annoncé pour le printemps 2023 pour le monde entier, il est très probable que Love Live! School Idol Festival 2 MIRACLE LIVE sorte dans la foulée de la fermeture de la version d’origine du jeu.