Liquid Swords publie de premières images impressionnantes

Liquid Swords (une référence à GZA du Wu-Tang Clan) est un studio formé par Christofer Sundberg. C’est en 2020, alors que le monde était comme sur « pause », que Sundberg, co-fondateur d’Avalanche Studio a pris un peu de recul pour se rendre compte que l’industrie ne fonctionnait pas comme il le faudrait. Et plutôt que de tout abandonner, il décide de quitter Avalanche pour fonder Liquid Swords, une structure guidé par la devise « Zero-nonsense videogame developement ».

Depuis, lui et son équipe d’une centaine de collaborateurs (tout de même !) travaillent à leur premier jeu développé sous Unreal Engine 5. Et on peut dire que la « petite » équipe n’a pas chômé, ainsi qu’en atteste les premières images de ce futur jeu dont on a pas encore le titre. Deux images très photoréalistes ont été publiées sur X, et les réactions sont assez unanimes : si elles sont réellement à l’image du jeu, ce dernier pourrait faire parler de lui !

Si les textures et les détails sont très convaincants, c’est surtout la lumière qui impressionne. Un rendu graphique permis par Unreal Engine 5, comme l’explique Christofer Sundberg :

« Les moteurs maison ont longtemps été le chemin à suivre. C’est ainsi que nous travaillions il y a 18 avec Avalanche lorsque le développement de Just Cause 1 a démarré. Mais les choses ont changé, et aujourd’hui, c’est plutôt le contraire. Nous avons choisi de travailler avec Unreal Engine 5, qui a fait ses preuves sur des jeux AAA de qualité. (…) Avec les amélioration qu’Epic a implémentées pour le développement de jeux open-world, nous avons un accès complet au code source et pouvons intégrer d’autres applications, avec lesquelles la communication est excellente »

Sur X, le community manager de Liquid Swords est très actif, et a répondu aux nombreuses réactions qu’ont provoquées la publication des photos. On apprend ainsi que le jeu en question se jouera à la troisième personne, sans pour autant être un GTA-like (le studio insiste beaucoup sur cet aspect), et qu’il s’agira d’un jeu d’aventure narratif dur (« hardboiled »), brutal, centré sur une histoire de vengeance. Liquid Swords promet que le jeu sera quelque chose d’entièrement nouveau, ne copiant aucun aucun autre jeu actuel.

On est cependant dans des termes très marketing, et le titre reste très, très loin de sa date de sortie (même si l’indication nous disant qu’il est développé pour la gen’ actuelle nous permet de raisonnablement penser qu’il arrivera avant 5 ou 6 ans…!). Nous ne sommes pas non plus à l’abri que le studio soit à la veille d’une levée de fond, et qu’il puisse avoir besoin d’un coup de projecteur, quitte à ce que les images en question n’apparaissent jamais en jeu… Il faut donc encore modérer nos attentes, même si la présence de NetEase au financement peut-être rassurante quand à la solidité, au moins financière, du projet.