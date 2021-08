Life is Strange: True Colors – Un trailer de gameplay de 13 min dévoilé

À moins d’un mois de la sortie de Life is Strange: True Colors, Deck Nine et Square Enix ont décidé de partager avec nous une vidéo de gameplay d’un peu moins d’un quart d’heure. Et c’est Alex Chen, l’héroïne du titre, qui est mise à l’honneur ici.

La voilà qui entre dans un magasin de disque, se parlant à elle-même ; puis elle rencontre pour la première fois Steph (qu’on ne présente plus) et Ryan, le garde forestier de Haven Spring. Pour le moment, on retrouve le même schéma que dans les titres précédents : nos réponses vont influer sur le cours de l’histoire, nous avons la possibilité d’explorer les lieux avec des éléments en surbrillance avec lesquels interagir, et nous avons un menu à disposition dans lequel nous trouvons les tâches à réaliser, nos échanges avec les protagonistes du jeu via SMS, notre journal…

Ce trailer de gameplay officiel nous dévoile également la manière dont les émotions vont apparaître et la répercussion que cela aura sur Alex. Comme prévu, une aura s’installe autour du personnage : une aura rouge autour de Steph apparaît en l’occurrence, qui indique qu’elle est en proie à une certaine colère. Alex alors occupé avec Ryan près du comptoir capte cette émotion et c’est tout son être qui réagit.

Nous reconnaissons bien là la licence Life is Strange, avec son ambiance cozy et lumineuse ; et soit dit en passant, le doublage français semble très convainquant. Nul doute que les fans seront ravis de retrouver cette franchise chère à leur cœur. Mais pouvons-nous attendre que le titre nous propose quelque chose en plus ? Si oui, à quel niveau ? Est-on réellement en mesure de pallier à la linéarité inhérente aux jeux narratifs ? Nous pouvons bien sûr évoquer le DLC prévu, dans lequel nous incarnerons Steph dans ce qui est annoncé comme un “monde ouvert” : pour le coup, il s’agira de quelque chose d’inédit dans cette saga, mais cela aura-t-il un intérêt ?

Nous le saurons bientôt, puisque le titre sort toujours le 10 septembre (sauf pour sa version Switch qui a été décalée à 2022). Et vous, qu’espérez-vous de ce Life is Strange : True Colors ?