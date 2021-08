Life is Strange: True colors – Et s’il s’agissait du meilleur opus de la saga ?

Deck Nine et Square Enix, le studio et éditeur derrière le tant attendu Life is Strange: True colors, semblent gérer leur campagne publicitaire d’une main de maître. Doucement mais sûrement, ces derniers nous dévoilent les aspects du jeu pour le moins prometteurs. Disons-le de suite, il a tout pour devenir le meilleur épisode de la saga.

Les émotions se précisent

Le troisième opus sera axé sur les émotions, avec comme personnage principal Alex, dotée d’un pouvoir d’empathie. L’un des objectifs fixés par le studio est de proposer aux joueurs une expérience intense et immersive. Il travaillent donc sur la représentation concrète et audiovisuelle de quelque chose d’abstrait : comment représenter les émotions de manière convaincante ? Il semble que Deck Nine ait trouvé une réponse.

La narration et le gameplay auront évidemment leur rôle à jouer et il y aura par exemple des monologues internes et des phases d’exploration pour nous permettre de mieux cerner les pensées d’Alex. Chaque “nova” sont apparemment travaillées pour offrir une expérience sur-mesure, mais quatre catégories d’émotions ressortent principalement :

La tristesse : elle sera représentée par une aura bleue, fluide et dévorante. Lors des phases de tristesse, le monde d’Alex prendra une teinte gris-bleu, les éléments sonores et visuels seront plus lourds, plus sombres et plus ternes.

La peur : elle sera représentée par une aura mauve, animée de soubresauts et de pics (à la manière d’un électrocardiogramme). Nous pourrons ressentir et entendre les battements de cœur d’Alex, et chaque mouvement la fera sursauter.

La colère : elle sera représentée par une aura rouge agressif. Les sons et les lumières seront plus forts, les mouvements se feront par à-coups et nous entendrons la respiration courte et difficile de notre protagoniste.

La joie : elle sera représentée par une aura dorée. C’est un univers pétillant et vibrant, rempli de rire et d’amour. Les couleurs seront vives, les sons riches et complets.

C’est tout naturellement que nous vous conseillerons d’utiliser le casque afin de vivre pleinement cette aventure, et on espère également que les capacités de la Dualsense seront exploitées pour appuyer cette immersion.

Un DLC moins linéaire et apparemment bien sympa

Après ces quelques révélations du directeur narratif Jonathan Zimmerman, c’est le DLC Wavelenght qui est mis en avant avec un trailer. Cette extension se situe un an avant les évènements du jeu, et nous voici dans la peau de Steph Gingrish. Si ce nom vous est familier, c’est normal puisqu’il s’agit d’une des protagonistes du préquel Before the Storm.

Wavelenght se concentrera sur ce personnage apprécié des fans de la licence. Il s’agira là d’une aventure moins linéaire puisque nous aurons la possibilité d’aller et venir dans la ville d’Heaven Spring, et plusieurs activités s’offriront à nous : Steph étant la présentatrice de la radio locale, nous nous transformeront en DJ (nous pourrons choisir les disques pour la playlist), mais pourrons aussi, lors de ces émissions, interagir avec les habitants de la ville qui appellent afin de recevoir conseils ou réconfort. La bienveillance et les compétences techniques de Steph semblent donc être mises à l’honneur.

Nous auront également la possibilité de jouer à un jeu de rôle sur table, aller passer du bon temps au Black Lantern (le restaurant de la ville) et jouer au baby-foot ou sur des bornes d’arcade, ou encore profiter de la vie en nous rendant au légendaire festival d’été au bord du lac. Il semble que certains souvenirs de Steph ressurgiront : concerneront-ils Chloé ou Rachel, ou même Mickey ? Si ce DLC semble prometteur, espérons qu’il ne s’apparentera pas uniquement à du fan-service et apporte un réel intérêt à la saga. Pour les plus impatients d’entre vous, sachez que vous pouvez précommander votre jeu en suivant ce lien. Et que si vous souhaitez vous procurer le DLC, il vous faudra opter pour les éditions Deluxe ou Definitive.

Tout semble indiquer que Life is Strange: True colors a les moyens de devenir l’épisode le plus abouti de la saga. Reste à savoir si Deck Nine a appris de ses faiblesses et nous proposera une expérience vidéoludique plus mémorable que Before the Storm qui reste le volet le moins qualitatif. En attendant la sortie toujours prévue au 10 septembre 2021, voici le trailer du DLC qui vous donnera probablement envie d’aller séjourner à Heaven Spring, “the place to be”.