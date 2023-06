Licenciements chez Scavenger Studio – La bonne critique ne fait pas recette

La semaine débute avec une bien triste nouvelle pour les développeurs de Scavenger Studio, à qui l’on doit le merveilleux Season: A letter to the future. En raison du faible nombre d’unités écoulées pour ce dernier jeu, la PDG du studio, Amélie Lamarche, a pris la décision de licencier plus de la moitié des effectifs.

« Bien que Season ait été acclamé par la critique, il n’a pas répondu à nos attentes commerciales. (…) Malgré nos efforts pour stimuler les ventes avec des mises à jour du contenu et des réductions, le jeu ne s’est vendu qu’à 60 000 exemplaires au cours de ses cinq premiers mois, ce qui est loin d’être suffisant pour permettre au studio de survivre. (…) Compte tenu du contexte économique mondial actuel et des résultats financiers de Season, nous n’avons pas eu d’autre choix que de prendre la décision difficile de réduire le studio à un groupe plus petit et durable de développeurs. Malheureusement, cela signifie que nous devons nous séparer de tous les membres de l’équipe du studio Scavengers, à l’exception d’environ seize d’entre eux. » – Amélie Lamarche, PDG de Scavenger Studio

Comme la PDG le souligne, le constat s’impose de lui-même: malgré une date de sortie bien choisie, à une période peu chargée du très dense calendrier de cette année, des critiques positives à foison, sa récente nomination aux Games for Change Awards, et une sublime direction artistique, le jeu ne se sera pas assez vendu pour être rentable.

Un état de fait qui résonne avec certains des thèmes du jeu : la fin d’un cycle, d’une saison, que n’oublieront probablement jamais ceux qui les auront vécus. On espérait toutefois une conclusion bien différente aux aventures de notre héroïne.

Il n’est pas donné à tous les studios indépendants d’être soutenu financièrement par un contrat avec un constructeur, comme ce fut le cas pour ThatGameCompany avec Sony (Flow, Flower, Journey). Bien que Season: A letter to the future ait bénéficié d’une mise en avant lors de différents événements médiatiques, notamment durant les State of Play et Summer Game Fest de l’année dernière, et d’un positionnement notable sur le Playstation Store, cela n’aura pas suffi.

On ne peut que regretter cette issue pour les développeurs de Scavenger Studio, d’autant plus après les déboires de management des années précédentes: là où Season aurait pu marquer le renouveau du studio, et présager d’œuvres encore plus abouties par la suite, le jeu sera finalement le témoin de la précarité actuelle du secteur, dans lequel les licenciements auront abondé cette année.