343 Industries — Le secteur jeu vidéo touché par les licenciements

343 Industries, studio connu pour la série de jeu Halo, fait partie des studios particulièrement touchés par les vagues de licenciements chez Microsoft. Une soixantaine d’employés sur les 450 qui composaient le studio ont été remerciés. La partie la plus touchée du studio est celle consacrée aux jeux solos. Face aux inquiétudes des joueurs, le studio se veut rassurant : les licenciements ne vont pas influencer les prochaines sorties liées à la licence :

« Halo et Master Chief ne vont pas être mis de côté. 343 Industries va continuer de développer Halo maintenant et à l’avenir, avec des récits épiques, du multijoueur, en incluant tout ce qui rend Halo remarquable. » – texte publié sur les réseaux sociaux officiels du studio

Cependant, difficile de ne pas s’inquiéter de la situation de ce studio spécifiquement, puisque ces licenciements de masse font suite au départ de différents développeurs qui étaient depuis longtemps affectés à des postes stratégiques dans l’entreprise.



Ces départs avaient déjà posé problème au cours du développement d’Halo Infinite, la situation ne va pas aller en s’arrangeant. En septembre dernier, c’était Bonnie Ross, fondatrice du studio, qui partait pour des raisons personnelles, et David Berger, directeur technique sur Halo Infinite, qui quittaient le studio. Plusieurs développeurs concernés se sont exprimé quant aux décisions du studio, avec des reproches qui remontent jusqu’à la sortie de Halo Infinite. Patrick Wren, qui a travaillé à l’élaboration du mode multijoueur de Halo Infinite, explique :

« Les licenciements chez 343 n’auraient pas dû avoir lieu, et Halo Infinite devrait être bien mieux. Dans les deux cas, on peut chercher la raison dans la direction incompétente là-haut pendant le développement de Halo Infinite, à l’origine d’un stress important sur ceux qui travaillent dur pour faire de Halo le meilleur jeu qu’il puisse être. » @Witdarkstar (Patrick Wren), le 19 janvier 2023

De la même manière, Tyler Owens, développeur chez 343 Industries lors du développement de Halo 5, désormais développeur chez Respawn sur Apex Legends, critique la manière dont le studio gère son personnel :

« Entre les politiques de contrats dont ils abusent afin d’avoir un avantage sur les taxes et les licenciements face à de gigantesques profits… ils vouent Halo à l’échec. » — @heytred (Tyler Owens), le 18 janvier 2023

Phil Spencer, à la tête du secteur jeux vidéo de Microsoft, s’est exprimé hier dans un e-mail sur ces licenciements dans son secteur, expliquant qu’il s’agissait de « choix difficiles », mais qu’ils « plaçaient [le secteur] sur la voie d’un succès durable pour leurs produits ». Tout en reconnaissant les conséquences difficiles pour les individus concernés.

Ces licenciements s’inscrivent dans une décision de grande échelle dans Microsoft, et il est difficile d’évaluer la place que prend le jeu vidéo dans la décision, ainsi que les conséquences que cela aura sur les sorties. Reste que pour ce qui est de 343 Industries, les soucis concernant la licence Halo, et des développeurs qui travaillent dessus, ne peuvent qu’être exacerbés par la situation. S’il est certain que les résultats d’Halo Infinite, dernier opus de la licence phare de Microsoft, peuvent décevoir, reste que de déstabiliser un studio déjà fragilisé par les départs successifs de différents piliers interroge.