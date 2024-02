Les Sims 4 – Le vitiligo pour toujours plus d’inclusivité

En tant que poids lourd de la simulation de vie, la franchise Les Sims a évolué au fil des années pour essayer de représenter de manière de plus en plus complète la diversité des individus et des expériences. C’est dans cette optique que depuis peu, dans le cadre d’une mise à jour gratuite, les joueurs des Sims 4 peuvent doter leurs personnages de détails de peau reproduisant l’aspect du vitiligo.

Le vitiligo est une maladie auto-immune qui affecte les mélanocytes (cellules qui donnent sa pigmentation à la peau) et se caractérise par l’apparition de taches de couleur plus claire sur l’épiderme. Bien que bégnine du point de vue médical, elle peut donc avoir un fort impact psychosocial sur les personnes qui en sont atteintes et être la cause de discriminations. Au-delà du simple aspect esthétique, l’inclusion de cette spécificité dans Les Sims 4 s’inscrit donc dans une démarche pour l’inclusion et la prise en compte de la diversité des corps.

Ce nouvel ajout a fait l’objet d’une collaboration avec la mannequin canadienne Winnie Harlow, elle-même atteinte de vitiligo, d’après qui « Ce partenariat est une déclaration puissante qui encourage les fans des Sims à aimer ce qui les rend uniques, à la fois dans le jeu et dans la vraie vie. » L’équipe des Sims 4 a donc mis en place une variété de motifs à appliquer à la peau des sims, le vitiligo pouvant se manifester sur diverses parties du corps en y formant des taches plus ou moins symétriques. Celles-ci sont également faites pour s’adapter à la couleur de peau des personnages.

Au fil des itérations de la franchise des Sims, la question de la diversité et de l’inclusion a été de mieux en mieux prise en compte par les développeurs. Sur la question de la transidentité par exemple, Les Sims 4 ont enfin permis de décorréler morphologie, voix, capacité à porter un enfant ainsi que genre de vêtements favoris, afin de sortir du schéma binaire qu’avaient connu les premiers opus. Des efforts ont également été faits sur les coiffures afin de proposer des textures de cheveux plus réalistes pour les sims d’origine africaine notamment. On peut également citer l’ajout de l’orientation sexuelle, qui peut évoluer avec le temps et également permettre la création de personnages asexuels et/ou aromantiques.

On ne peut donc que saluer le travail fait par Maxis pour faire de ses jeux un espace de bienveillance dans lequel tous puissent se sentir bienvenus. Il faut cependant relever qu’à ce titre, le studio a toujours un temps de retard sur sa communauté, puisque celle-ci regorge de moddeurs très actifs dont certains sont très engagés sur les questions sociales. Il était ainsi possible de trouver des détails de peau « vitiligo » depuis des années sur les sites de contenus téléchargeables. Bien sûr, la version officielle reste plus complète, poussée et surtout accessible puisqu’elle est directement incluse dans la mise à jour des Sims 4.

De la même manière, des moddeurs avaient déjà mis en place des systèmes d’orientation sexuelle complexes, tandis que les sites de téléchargement regorgent de coiffures, vêtements, architectures et recettes de cuisines inspirés de diverses cultures. Sur ce plan-là également, on remarque que l’équipe derrière Les Sims 4 a une démarche proactive pour sortir la licence du carcan normalisé et américanocentré qui l’avait vu naître. A n’en pas douter, il s’agit là d’un chantier perpétuel, sur lequel les moddeurs feront toujours office d’éclaireurs ; c’est sans doute pour cela que Maxis tend à les inclure dans leurs réflexions sur l’avenir du jeu et à régulièrement mettre en avant leur travail.