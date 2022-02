Légendes Pokémon : Arceus – Une mystérieuse chambre pour un futur DLC ?

Si vous avez pris le temps de lire notre critique de Légendes Pokémon : Arceus, vous avez dû remarquer que nous ne regrettons pas notre temps passé sur le jeu. Sa relecture de cette formule vieille de 25 ans, son approche de la nature, ses clins d’œil (plus ou moins) subtils mais surtout, son gameplay soigné, bref, nous avons vraiment passé un moment délicieux dans l’ancien Sinnoh. Et alors que l’aventure est arrivée à son terme, nous n’avons plus qu’un regret, celui de ne pas pouvoir prolonger l’aventure.

Et pourtant, il y a maintenant une poignée de jours, une rumeur a vu le jour, une rumeur laissant entendre que nous pourrions obtenir une rallonge par le biais d’un DLC. D’où sort cette rumeur ? Des espoirs de la plèbe à la découverte d’un lieu que l’on ne peut visiter « in-game » : une chambre d’aspect moderne. Cette trouvaille, nous la devons à un dataminer. DeepGameResearch aurait alors découvert cet étrange endroit en fouillant dans sa cartouche et confirme que cette pièce n’est rattachée à aucun des biomes disponibles en jeu (pas comme l’île de Shaymin dans les remakes de Pokémon Diamant et Perle qu’il est possible de visiter après bien des manœuvres).

Naturellement, cette découverte a trouvé rapidement un terreau fertile sur internet. D’autant qu’il en faut généralement peu pour que les réseaux sociaux s’emballent en général, surtout sur Pokémon. Par conséquent, certains se sont mis à imaginer que cette pièce pourrait être visitée à partir d’un futur DLC. D’autres joueurs imaginent plutôt qu’il s’agit de contenu qui n’a pas trouvé sa place dans le jeu définitif, le point de départ de notre personnage puisque chaque jeu principal de la série démarre dans une chambre.

C’est marrant qu’il faille trouver une chambre pour que des joueurs se mettent à penser à des DLC. Si vous nous demandiez notre avis, nous dirions que « l’excuse » pour en justifier est à creuser du côtés des distorsions spatio-temporelles qui apparaissent parfois pendant nos sessions de chasse. Ces dernières pourraient effectivement servir de porte d’entrée aux monstres d’autres générations, tremplin qu’on pris des Pokémon tel que la famille Porygon, la version moderne de Farfuret ou les fossiles de la 4G…

Alors, qu’en pensez-vous ? Aimeriez-vous que Game Freak rallonge la sauce ou qu’ils se concentrent sur un nouveau volet en utilisant les enseignements de cet épisode ? Légendes Pokémon : Arceus a-t-il réussi à changer vos attentes sur la série ? N’hésitez pas à mettre votre grain de sel dans la section commentaire.