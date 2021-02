Legend of Mana revient avec un remastered

Passé inaperçu au milieu d’un Nintendo Direct des plus décevants, voici venir un nouveau remastered d’un classique du rpg japonais. Legend of Mana, sorti en 1999 sur la première Playstation, aura donc droit à un version remasterisée à destination de la PS4, la Switch et PC via la plateforme Steam, pour le 24 juin 2021.

L’occasion pour les joueurs et joueuses français de poser pour la première fois la main sur ce titre qui, à l’époque, n’avait pas atteint nos frontières. Legend of Mana possédant pourtant des atouts des plus intéressants.

À commencer par sa pâte artistique relativement atypique, avec ses tons pastels plein de couleurs qui se retrouvent sublimés par cette futur remastered. Les graphismes sont en effet affinés et le cadre agrandi, offrant des tableaux aux apparences de véritables peintures. Une beauté visuelle qui attire et incite à venir explorer le monde de Fa’Diel.

Surtout que le jeu propose un système laissant aux joueurs une grande liberté. L’on débute l’aventure sur une carte vierge, et c’est à nous d’user “d’artefacts” pour créer différents lieux (villages, forêts, donjons etc.).

Ainsi, Legend of Mana propose une progression non-linéaire, où chacun est libre de forger à sa manière le monde de Fa’Diel. Un système qui avait laissé perplexe les joueurs de l’époque mais qui devrait bien plus raisonner parmi les joueurs actuels. Concernant le reste de son gameplay, cet opus conserve la formule d’action-rpg propre à la saga des Seiken Densetsu.

Un gameplay qui restera donc inchangé, à l’exception de l’ajout d’un mini-jeu appelé Ring Ring Land, que seuls les japonais avaient pu découvrir sur Playstation 1. L’autre unique changement sera le réarrangement des musiques, déjà sublimes car composées par l’immense Yoko Shimomura (Street Fighter 2, la saga Kingdom Hearts etc. ).

Peu de changements donc pour ce remastered, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose. Il aurait été effectivement dommage de faire un remake 3D et remplacer cette pâte graphique si particulière ( On l’a d’ailleurs bien vu avec le remake de Secret of Mana ).