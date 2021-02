Trials of Mana – Un nouvel artwork pour fêter le million

Les cinq derniers mois ont été forts en nouveautés pour Trials of Mana, le fameux remake 3D de Seiken Densetsu, sorti originellement sur Super Famicom en 1995. C’est avec un nouveau patch proposant du contenu inédit et une jolie promotion que Square Enix a boosté les ventes du jeu pour finalement atteindre le million de ventes (copies digitales et physiques confondues) le 12 février. Pour fêter l’occasion, le studio a publié un tout nouvel artwork représentant les personnages du jeu brandissant avec joie la bannière du million.

Lorsque Trials of Mana est sorti en avril 2020, il s’agissait déjà d’un remake à succès puisque son nouveau look 3D, sa bande-son entièrement remasterisée et son épilogue exclusif, par exemple, avaient propulsé les ventes au-delà des espérances de ses créateurs en moins d’un mois. L’un des directeurs de Square Enix, Yosuke Matsuda, avait fait part de son étonnement dans une interview en août 2020 :

“Les ventes de Trials of Mana sont si importantes qu’elles ont dépassé nos attentes de manière significative […] sans que nous ayons eu recours à une campagne publicitaire spéciale.”

C’est donc sans surprise que les ventes du jeu ont continué à croître, et cela grâce à la qualité et la bonne réception du jeu lui-même plus qu’au travail marketing de la boîte. L’hiver 2020 semble avoir été un tournant pour Trials of Mana puisque en octobre, un tout nouveau patch a fait son apparition pour célébrer le 25e anniversaire du jeu d’origine, et avec lui un mode de difficulté mettant particulièrement au défi les joueurs puisqu’il s’agit du mode “Sans Avenir”.

Ce challenge supplémentaire a beaucoup plu à la communauté, quoique certains associent plutôt le succès du patch 1.1.0 aux insolites chaussons lapins qu’il contenait. Si chacun y trouve son compte, c’est l’essentiel.

À l’occasion de ce patch 1.1.0, Trials of Mana était déjà bradé à 30%. Fort de l’essor de leur jeu, le 22 décembre 2020 Square Enix annonce une énième promotion éphémère de 40% cette fois, un beau cadeau de Noël en perspective pour tous les joueurs qui hésitaient encore à le tester.

Grâce à cette évolution constante depuis quelques mois, Trials of Mana a finalement passé la barre des 1 million de ventes le 12 février, un événement majeur qui méritait une célébration haute en couleurs à la hauteur de la beauté du jeu. Le studio a fait appel à l’illustrateur et artiste Haccan, reconnu pour son travail sur la série de jeux The Legend of Heroes, pour fêter l’événement comme il se doit, et le résultat est indéniablement plaisant.

La communauté fidèle à la série Mana doit déjà bouillir d’impatience de découvrir sa nouvelle évolution, que ce soit sur Trials of Mana ou un autre titre.