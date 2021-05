Layers of Fear 2 – La peur prend date sur Nintendo Switch

Quel studio passionnant que celui de Bloober Team, en tout cas pour votre serviteur. Entre Observer, la dilogie Layers of Fear, Blair Witch et plus récemment The Medium, les Polonais n’ont cessé de nous abreuver de pépites horrifiques qui, sans être dénuées de quelques menus défauts, font partie des meilleures propositions du genre horreur de ces dernières années. Layers of Fear 2 ne fait d’ailleurs pas exception.

Suite plus spirituelle que narrative de Layers of Fear, jeu ayant fait connaitre Bloober Team aux yeux du monde en 2016, même si ce n’était pas leur premier jeu, elle s’avéra aussi bonne que parfois frustrante. En point d’orgue, on pouvait trouver une ambiance incroyablement terrifiante, une direction artistique maitrisée et surprenante, exploitant bien la thématique “cinéma” de l’œuvre, ainsi qu’un récit franchement emballant et bien mené.

Au contraire, nous fûmes plutôt déçus des courses-poursuites et des énigmes assez basiques que nous avait offert le jeu, et on aurait peut-être aimé un gameplay un peu abouti, même si son genre, à savoir le walking simultor, n’est généralement pas force de proposition sur ce point. Reste qu’au-delà de ces quelques griefs, on ne pouvait reprocher que peu de choses à Layers of Fear 2 qui avait réussi à nous foutre une trouille bleue bien des fois.

Déjà parut sur PlayStation , Xbox One et PC, le titre a été annoncé sur Nintendo Switch, histoire de permettre a un maximum de joueurs de goûter cette expérience horrifique, avec en plus la possibilité de transporter un peu partout la mort dans sa poche. Une bonne nouvelle aussi pour les fans de jeux d’horreur souvent ignorés par le placement familial de Big N, même si ces dernières années, de plus en plus de jeux adultes sont sortis sur Switch.

Reste à voir comment tout ceci va tourner, Layers of Fear 2 ayant quelques déboires techniques à son lancement, les jeux Bloober ne sont pas réputés pour leur optimisation et se montrent d’ailleurs assez gourmands. Mais si vous n’avez pas encore sauté tête la première dans l’univers de ce jeu, nous ne pouvons que vous conseiller de vous lancer sans vous retourner, surtout si vous apprécier le genre de l’horreur.

Le rendez-vous avec Layers of Fear 2 avec la Nintendo Switch est prévu pour le 20 mai prochain.