Lastman – Bientôt de retour

Bien que le lancement de la Playstation 5 accapare actuellement toute l’intention, les nouvelles continuent tout de même d’affluer. Et notamment hier soir. Alors que, peut être, vous profitiez de l’excellent remake de Demon’s Souls sur la novelle machine de Sony, une nouvelle des plus réjouissante est tombée. Lastman fera “trés” bientôt son grand retour. Mais d’abord, qu’est ce que c’est Lastman ?

À la base, Lastman est une bande dessinée française scénarisée par Bastien Vivès et Balak (Les Kassos) et dessinée par Bastien Vivès et Michaël Sanlaville. Elle raconte à travers douze tomes les péripéties du boxeur Richard Aldana débarquant dans le monde fantaisiste de la vallée des rois. L’on restera volontairement flou sur le scénario de Lastman tant la surprise de la découverte fait parti du plaisir.

Suite au succès de la bande dessinée, une préquel en série d’animation fut mise en chantier. Désireuse de conserver le même ton que sa grande sœur papier, la série allait donc être à destination des adultes. Un choix qui entraina de nombreuses complications pour sa création. Un crowdfunding sera d’ailleurs nécessaire pour financer la série.

Son réalisateur Jérémie Périn déclarera que le mantra au cours du processus de création fut le suivant : “réaliser un plan à 100 euros avec 5 euros”. Les animateurs ont donc donc preuve d’ingéniosité, mais aussi de recyclage, pour mettre sur pied les 26 épisodes de 11 minutes chacun. Diffusé sur France 4 en 2016, la série sera un succès et une porte d’entrée pour beaucoup de spectateurs dans l’univers de Lastman.

Enfin, n’oublions pas que Lastman et le jeu vidéo ne sont pas étrangers puisqu’en 2016 LastFight viendra bastonner sur PC, PS4 et Xbox One. Un jeu fortement inspiré du Power Stone de la Dreamcast prenant place entre la série préquel et la bande dessiné. Voilà pour le tour d’horizon de cette licence dont l’on recommande trés fortement la lecture et visionnage (disponible sur Netflix).

Depuis la sortie du dernier tome de la BD, il y a maintenant 1 an, les fans étaient restés sans nouvelles de Richard Aldana. Jusqu’à hier soir donc, où Monsieur Poulpe a annoncé l’arrivée trés prochainement d’une saison 2 à la série. Alors, on savaient déjà qu’elle était en projet mais le fait est qu’elle pourrait bien surprendre son monde en débarquant à l’improviste, peut être même pour cette fin d’année.

Et du coup, de quoi parlerait elle cette saison deux ? Plusieurs possibilités viennent à l’esprit. Elle pourrait reprendre à la fin de la première saison et préciser ce qu’il s’est passé entre la fin de la saison 1 et le début de la BD. L’on dit préciser car cette période est déjà couverte par le jeu Lastfight, mais également par la BD one shot Lastman Stories.

L’autre possibilité serai de créer une suite à la bande dessiné qui, bien qu’apportant une conclusion, reste assez ouverte pour construire une nouvelle histoire. Ou bien encore, la série pourrait se concentrer sur une période plus éloignée des évènements connus avec de tous nouveaux personnages.

Qu’en pensez vous ? Et que pensez vous de Lastman en général ? N’hésitez pas à venir en discuter en commentaire