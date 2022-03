Knockout City et Velan Studios lancent leur carrière solo

Décidément, pas une année sans de nouveaux événements désastreux. Et on dit ça mais, si l’actualité récente a éliminé des sujets dont nous avions l’habitude de parler, le coronavirus est pourtant toujours là (comme les rappellent les masques et nos mains desséchées par le gel hydroalcoolique). Ceci dit, en y réfléchissant, l’année dernière, c’est majoritairement chez nous qu’on l’a passée, en petit comité, « l’occasion » de nous familiariser plus encore avec notre foyer et redécouvrir des passions plus ou moins saines. Le grand gagnant : le jeu vidéo, et surtout, le jeu multijoueur.

Oui, malgré les reports et les problèmes de logistiques (et de renouvellement des stocks), le jeu vidéo a tiré son épingle de cette situation délicate. Contraint par la situation à ne pas pouvoir rencontrer notre famille ou nos amis, beaucoup se seront donc tournés vers le net, aussi bien pour discuter que jouer, boostant la popularité des jeux déjà bien populaires (Mario Kart, FIFA, …) et nous poussant à découvrir des expériences originales histoire de donner un coup de fouet au quotidien morose et angoissant, des expériences comme It Takes Two (sur canapé, ce multi-là), Among Us, Pacman 99 et Knockout City, certainement notre expérience préférée dans le lot.

Comment ne pas aimer ce jeu ? C’est simple, c’est aussi amusant qu’une partie de balle au prisonnier quand on est gamin ! Pourquoi ? Parce que c’estde la balle au prisonnier ! Un titre qui demande donc des réflexes, des nerfs d’acier, un minimum de stratégie et qu’on peut jouer en « solo » ou en collectif puisque les arènes sont assez vastes pour ne pas avoir à continuellement rester collés les uns aux autres. Instantanément fun donc, tant qu’on achète la galette. Vous voyez où on en vient ? Knockout City devrait devenir free-to-play prochainement.

D’ici peu, le titre de Velan Studios changera de format pour s’offrir une nouvelle chance de briller et de séduire plus de monde encore. Un pas audacieux qui en amène d’autres puisque le studio a décidé de reprendre le contrôle de la balle. Jusqu’alors édité grâce au concours d’EA (et de son programme EA Originals), Knockout City terminera sa saison 5 chez le géant américain avant de faire carrière solo. Difficile de savoir à quel point le titre va changer, mais il y a fort à parier qu’il y aura plus de micro-évènements pour inciter les joueurs à se connecter régulièrement et, peut-être, l’abandon de la nécessité d’un compte EA pour jouer. Ensuite, c’est pas vraiment important tant que le jeu cross-platform reste opérationnel.

Donc, si vous n’avez pas encore mis le jeu à l’essai, d’ici peu, vous n’aurez plus de raisons de ne pas lancer une partie de Knockout City, ne serait-ce que pour voir de quoi il retourne. Le titre de Velan Studios est disponible sur PC, consoles PlayStation et Xbox et aussi sur Nintendo Switch.