Killer7 – De nouveaux projets prévus ?

Bientôt, d’ici cette fin d’année 2024, Grasshopper Manufacture remettra deux de ses titres au-devant de la scène. D’abord, Lolipop Chainsaw viendra se montrer dans sa nouvelle version le 24 septembre prochain, tandis que Shadows of The Damned le suivra le mois d’après, à point nommé pour l’Halloween. Et, alors que l’on attend de voir la réception du public vis-à-vis de ces ressorties, on réfléchit déjà, du côté des créateurs, à la réédition d’un de leurs titres cultes : le fameux Killer7.

En effet, au cours du dernier Grasshopper Direct, les biens connus Shinji Mikami et Suda51 ont eu un quelques mots pour évoquer leur Killer7 sorti sur PS2 et Gamecube en 2005, qu’ils voudraient ( surtout Mikami ) donc revoir paraître sur les consoles de générations actuelles sous une forme ou sous une autre. Et ce, via ce qu’ils appellent une « Complete Edition ». Y aurait-il une plus value par rapport à l’œuvre d’origine, si l’idée venait à être menée à termes ? D’après les propos partagés, oui…

S’il est alors prévu pour une ressortie, les développeurs comptent bien ajouter quelques éléments supplémentaires, qui, notamment, rétablirait la vision originale des concepteurs. Par exemple, l’un des personnages du jeu, le dénommé Coyote, serait quelque peu redéfini. Il aurait ainsi beaucoup plus de lignes de dialogue, comme initialement prévu. Ce qui changerait quelque peu la donne quant à l’expérience de jeu… En tout cas, cela devrait sans aucun doute apporter plus de relief.

Par ailleurs, outre cette réédition, Mikami a partagé une autre envie : penser à la réalisation d’une suite. Des mots qui créeront donc quelques attentes du côté des fans. Tout du moins, ils éveilleront très certainement leur intérêt. Car, cette évocation n’est probablement pas anodine.

Et, même si le retour n’est pas immédiat, cela prouve bel et bien que la licence est encore bien présente dans les têtes de ses créateurs. Pour preuve, ce n’est pas la première fois qu’une telle volonté s’est faite entendre. Suda51, précédemment interviewé par VGC, avait émis son désir de porter son titre sur les consoles de générations actuelles.