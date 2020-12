La compagnie de fast-food KFC lancerait sa propre console de jeux ?

Parce que 2020 n’a pas encore démontré toute l’étendue de sa folie, voici que la compagnie de fast-food KFC a annoncé, il y a peu, qu’elle viendrait bousculer le marché des consoles de jeux en introduisant sa propre machine.

Baptisée la KFConsole, la console est bien plus compacte que les mastodontes que sont la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Elle serait en fait composée d’éléments que l’on retrouve dans les Mini ordinateurs NUC de chez Intel. Malgré tout, KFC présente sa console comme plus performante que les machines de Sony et Microsoft. Et ce n’est pas tout.

Car si vous vous posiez des questions sur la forme de récipient de l’engin, sachez que votre première supposition, aussi ridicule soit-elle, est surement la bonne. Oui, c’est effectivement un compartiment pour y conserver son poulet. Le compartiment profite de la chaleur dégagée par la machine pour garder les pièces de poulets chaudes et croustillantes. Dingue vous dites ? C’est une console KFC, à quoi-fallait il s’attendre ?

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

Reste qu’aussi douteuse que soit cette idée de KFConsole, elle a le mérite d’amuser et de faire un bon coup de pub à la compagnie du colonel Sanders. C’est d’ailleurs surement le seul et unique but de cette annonce. La publicité très premier degré annonçant d’emblée “la fin de la guerre des consoles” et présentant la KFConsole comme l’ultime technologie, titille immédiatement notre incrédulité.

Ainsi donc, l’on ne verra surement jamais la KFConsole squatter nos salons. Tant mieux ou tant pis ? Cela reste néanmoins un coup marketing plutôt bien joué de la part du colonel des poulets.