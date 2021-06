Kerbal Space Program 2 – Une annonce direction l’infini et au-delà !

Cela fait maintenant plus de dix ans que Kerbal Space Program invite les joueurs du monde entier à se lancer dans l’aventure de la conquête spatiale, avec sa physique pointilleuse et ses astronautes hautement suicidaires. Et avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus, on peut clairement dire que la licence indépendante a réussi à viser les étoiles durant son incroyable parcours. À l’occasion de l’anniversaire du jeu ce week-end, les développeurs en ont annoncé une version améliorée pour la next-gen et surtout un Kerbal Space Program 2 prévu pour 2022.

Au programme, pas mal de nouveautés d’après ce que les développeurs ont pu nous dévoiler ce week-end. Bien entendu, le premier point le plus important reste l’amélioration du système de jeu afin de coïncider avec l’avancée technologique de l’exploration spatiale, tout en gardant l’esprit du jeu. La création de fusée sera donc encore plus poussée que dans le premier opus, le tout avec une nouvelle interface et des didacticiels pour permettre à tout le monde de se lancer à la conquête du monde.

Mais ce n’est pas tout, si le premier jeu limitait notre exploration au système Kerbolar d’origine, les joueurs pourront cette fois-ci quitter ce système solaire afin de découvrir de nouveaux horizons et pourquoi pas s’y implanter. Car oui, l’une des grosses nouveautés de ce nouvel opus sera la possibilité de construire des colonies spatiales sur les planètes visitées. Mais attention, chaque planète aura sa propre physique qu’il faudra prendre en compte afin de construire au mieux sa base.

Bien entendu, le modding sera toujours de la partie et enfin, après tant d’années d’attente, le multijoueur sera de la partie dans Kerbal Space Program 2. Il sera donc possible de découvrir les nombreux défis proposés par les développeurs à plusieurs et pourquoi pas réussir de dompter la nature impitoyable de certains mondes comme Ovin, une super-terre à la gravité implacable. Kerbal Space Program 2 devrait sortir au cours de l’année 2022 sur PlayStation 5, Xbox Série X et enfin sur PC.